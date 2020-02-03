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44-летняя актриса Мила Йовович стала многодетной мамой

03.02.2020 15:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мила Йовович родила третьего ребенка — у нее снова дочка. Малышку назвали Озиан, ее отец — режиссер Пол Андерсен. Новоиспеченной маме в декабре исполнилось 44, сообщает Starhit.


Фото: Instagram / millaismyworld

Беременность звезды «Пятого элемента» протекала весьма непросто. За время беременности актриса поправилась на 25 килограммов. Она часто жаловалась своим подписчикам, что было тяжело передвигаться и вести привычный образ жизни.

«Две недели до родов. Каждая женщина, у которой есть дети, знает, что последний месяц самый сложный. У меня лодыжки, как у слона, болят спина и бедра, я бегаю в уборную каждые 15 минут. Спать? Забудь об этом. Это очень раздражает», — откровенничала звезда.

Малышку назвали Озиан. Мила с мужем — режиссером Полом Андерсоном всегда мечтали о большой семье. Вместе они уже 15 лет, в семье уже есть две дочки Эва Габо и Дашиэл Иден.

«Я так благодарна, что смогла забеременеть. Это особенно сложно в моем возрасте. И я благодарю Господа каждое утро за это чудо. Хотя прекрасно понимаю, что если третья дочка окажется такой же беспокойной, как наш первенец, нас ждет несколько бессонных лет», — поделилась Йовович.

 
 
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Малышку назвали Озиан. Мила с мужем - режиссером Полом Андерсоном всегда мечтали о большой семье. Вместе они уже 15 лет, в семье уже есть две дочки Эва Габо и Дашиэл...
 
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