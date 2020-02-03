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Прощай, "халва"! Банки отказываются от кредитования товаров в рассрочку

03.02.2020 15:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Крупные банки изменили условия продажи товаров в рассрочку. Это случилось после того, как Нацбанк ограничил вознаграждение, которое банкам уплачивали организации торговли

Прощай, "халва"! Банки отказываются от кредитования товаров в рассрочку
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Преимущество карт рассрочки для покупателей до недавнего времени заключалось в том, что рассрочка предоставлялась фактически без уплаты процентов, то есть никакого вознаграждения банк за пользование рассрочкой практически не взимал.

Процентный доход банки в данном случае получают от продавцов, которые уплачивают вознаграждение кредитным организациям в случае продажи товаров в рассрочку.

Однако ситуация, которая всех вроде удовлетворяла, не устроила… Нацбанк. Регулятор в январе разослал коммерческим банкам письма и предупредил о недопустимости завышенных вознаграждений, которые коммерческие банки взимают у продавцов в случае продажи товара в рассрочку.

Выяснилось, что иногда магазины и иные объекты розничной торговли уплачивают до 30% от стоимости товара в случае оформления покупки в рассрочку. Нацбанк поручил (официально — «рекомендовал») снизить до 4% размер любого вознаграждения, которое уплачивают банкам организации торговли.

Банки должны выполнить предписание Нацбанка и до 8 февраля отчитаться о проделанной работе.

На минувшей неделе кредитные организации уже начали выполнять указания регулятора. Поскольку теперь возможности банков взимать вознаграждение с организаций торговли ограничены, банки пересматривают условия предоставления рассрочек и стали отказываться от беспроцентных вариантов.

Так, «Приорбанк» стал взимать до 6% годовых с физлиц в случае оформления рассрочки более чем на шесть месяцев. «Беларусбанк» и вовсе отказался от продукта «рассрочка без переплат».

Почему же Нацбанк пошел на шаги, которые привели к таким последствиям?

По информации БелаПАН, в Нацбанке весьма обеспокоены ситуацией, сложившейся в стране с рассрочками. Представители регулятора считают, что попытки коммерческих банков «втянуть всю страну в рассрочку» генерируют серьезные риски, в том числе социальные.


Аналитики и экономисты в целом поддерживают решение Нацбанка остудить потребительский рынок, подогретый картами рассрочки.

– Не стоит создавать условия, чтобы вся страна жила в рассрочку. У физических лиц нередко может создаваться иллюзия, что товары в рассрочку продаются почти бесплатно, поскольку их покупка не требует ни первоначальных платежей, ни процентных выплат. Однако в действительности оформление товара в рассрочку ведет к увеличению долговой нагрузки на домашнее хозяйство, — отметил в комментарии для БелаПАН председатель наблюдательного совета Исследовательского центра ИПМ Игорь Пелипась.

Те семьи, которые каждый месяц берут товары в рассрочку, могут столкнуться с неподъемным размером долговой нагрузки, полагает старший аналитик Forex Club Валерий Полховский:

– Рост долговой нагрузки на население — потенциальная проблема. В других странах закредитованность население уже приводила к серьезным проблемам, в том числе и социального характера.
 
 
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Крупные банки изменили условия продажи товаров в рассрочку. Это случилось после того, как Нацбанк ограничил вознаграждение, которое банкам уплачивали организации...
 
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