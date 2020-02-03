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Матчевая встреча: наша победа!
03.02.2020 15:52 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
1 февраля наши футболисты сразились с поляками.
В Каменце прошла традиционная матчевая встреча команд СДЮШОР «Пуща» и Отдела спорта и отдыха г.Гайновка по футболу среди юношей 2006 – 2007 годов рождения.
Такие встречи проходят дважды в год – и на польской, и на белорусской стороне. Как правило, в декабре и феврале. В этом году планируется еще одну встречу организовать в апреле. Такие соревнования позволяют игрокам набираться опыта и способствуют укреплению дружеским отношений между нашими регионами.
В матчевой встрече встретились четыре команды: по две с каждой стороны. По итогам соревнований 1-е место заняла команда СДЮШОР «Пуща»-1; 2-е – команда OSiR-1 г.Гайновка. Третье призовое место досталось ребятам из команды СДЮШОР «Пуща» — 2.
Все участники соревнований были награждены грамотами и кубками СДЮШОР «Пуща» и сладкими призами от Каменецкой районной организации РОО «Белая Русь», председатель которой Людмила Журавлева ежегодно оказывает помощь в организации турнира.
Елена ТРИБУЛЕВА.
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1 февраля наши футболисты сразились с поляками. В Каменце прошла традиционная матчевая встреча команд СДЮШОР Сообщение Матчевая встреча: наша победа! появились...
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