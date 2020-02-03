Матчевая встреча: наша победа!

Источник материала: Навiны Камянеччыны

1 февраля наши футболисты сразились с поляками.

В Каменце прошла традиционная матчевая встреча команд СДЮШОР «Пуща» и Отдела спорта и отдыха г.Гайновка по футболу среди юношей 2006 – 2007 годов рождения.





Такие встречи проходят дважды в год – и на польской, и на белорусской стороне. Как правило, в декабре и феврале. В этом году планируется еще одну встречу организовать в апреле. Такие соревнования позволяют игрокам набираться опыта и способствуют укреплению дружеским отношений между нашими регионами.

В матчевой встрече встретились четыре команды: по две с каждой стороны. По итогам соревнований 1-е место заняла команда СДЮШОР «Пуща»-1; 2-е – команда OSiR-1 г.Гайновка. Третье призовое место досталось ребятам из команды СДЮШОР «Пуща» — 2.

Все участники соревнований были награждены грамотами и кубками СДЮШОР «Пуща» и сладкими призами от Каменецкой районной организации РОО «Белая Русь», председатель которой Людмила Журавлева ежегодно оказывает помощь в организации турнира.





Елена ТРИБУЛЕВА.