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«Приходится снимать наличку». Банки начали выпускать БЕЛКАРТ с чипом, но работает «пластик» не везде

03.02.2020 16:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 1 января 2020 года все карточки национальной платежной системы БЕЛКАРТ должны выпускаться с чипом. 23 января читатель TUT.BY Артем получил такую карточку в банке, но практически сразу обнаружил, что расплатиться ей не получается, снять деньги в «чужих» банкоматах — тоже. «Специалист банка сказала, что они выпуск таких карточек наладили и к своим системам подключили. А то, что другие банки их не принимают — это наша проблема, получается?» — недоумевает Артем. В банке FINANCE.TUT.BY пояснили, что подготовку инфраструктуры к приему карточек БЕЛКАРТ с чипом банки «вправе осуществлять в течение всего года».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY

Читатель: «Представляете ситуацию, когда на ленте вал покупок, а карточка не работает?»

В феврале у Артема заканчивался зарплатный БЕЛКАРТ от Беларусбанка. Поэтому, как только банк объявил о возобновлении эмиссии, он отправился в отделение и бесплатно получил новую карточку национальной платежной системы с чипом.

— Карту я сразу активировал в инфокиоске. Потом пошел в магазин, стою у кассы, пытаюсь расплатиться этой карточкой — а терминал ее не принимает. Представляете, когда в магазине час пик, на ленте вал покупок, а карточка не работает. Понятно, что ситуация не очень красивая, — рассказывает Артем.

После этого он сразу позвонил в контакт-центр Беларусбанка, однако там, по словам собеседника, только посоветовали еще раз попробовать рассчитаться карточкой завтра.

— На следующий день попробовал снять деньги в банкомате в переходе в метро — опять не проходит. Получилось только в банкомате самого Беларусбанка. Расплатиться ни в одной из интересовавших меня организаций торговли так и не удалось, причем не работала ни бесконтактная оплата, ни чип, ни магнитная полоса, — продолжает Артем.

Чтобы разобраться с ситуацией, он вновь отправился в отделение банка. Там Артему сообщили, что он "не единственный клиент с такой проблемой, но сделать с ней пока ничего нельзя".

— Специалист сказала, что есть постановление Нацбанка об обязательном выпуске карточек БЕЛКАРТ с чипом. У себя они выпуск наладили и к своим системам подключили, а то, что другие банки их не принимают, наша проблема, получается? Но почему тогда банк мне карточку выдал и не предупредил, что работает она не везде? — задается вопросом Артем. — Мне предложили выпустить взамен платную карточку, но я отказался, потому что деньги платить не хочу. Что сейчас делать — непонятно. Приходится искать нужные банкоматы и снимать наличку, а безнал мне вообще недоступен. Специалист банка сказала, что я могу рассчитываться карточкой в тех магазинах и торговых сетях, которые обслуживает Беларусбанк. Но как узнать, что это за магазины, я не знаю.

Банк: «Подготовку инфраструктуры банки могут осуществлять на протяжении всего 2020 года»

В Беларусбанке, куда FINANCE.TUT.BY обратился за комментарием, объясняют, что платежное приложение для карточек БЕЛКАРТ с чипом предоставлено оператором российской платежной системы «Мир». Поскольку для нашей инфраструктуры это новый тип платежного приложения, сейчас банки-эквайеры «проводят ряд мероприятий по доработке программного обеспечения устройств, обслуживающих карточки, сертификации устройств и установке на них новых конфигураций».

— Согласно требованиям законодательства Республики Беларусь, к выпуску карточек БЕЛКАРТ с чипом банки должны приступить с 1 января наступившего года, в то время как подготовку инфраструктуры банки могут осуществлять на протяжении всего 2020 года, — комментируют в Беларусбанке.

Снять деньги с карточки БЕЛКАРТ с чипом, выпущенной Беларусбанком, сейчас можно в банкоматах самого банка, а также его партнеров — Белагропромбанка и БПС-Сбербанка.

— Перечень терминалов в организациях торговли (сервиса), на которых возможно обслуживание карточек по чипу (контактному или бесконтактному), расширяется каждый день, — говорят в банке. — Прием чипа обеспечен более чем на половине терминалов в торговле в Республике Беларусь. Это терминалы в организациях торговли (сервиса), эквайринг которых обеспечивают те же банки: Беларусбанк, Белагропромбанк и БПС-Сбербанк. Обращаем особое внимание, что на тех устройствах, где обслуживание чипа еще не производится, необходимо совершать операцию со считыванием магнитной полосы.

В банке подчеркивают, что «уделяют пристальное внимание каждому сообщению клиента о невозможности пользования карточкой БЕЛКАРТ с чипом».

— Клиентский опыт показал, что не все банки-эквайеры оказались готовы к обслуживанию чиповой карточки с новым платежным приложением по магнитной полосе на терминалах, которые уже обслуживают микропроцессор стандарта EMV c платежными приложениями других платежных систем.

Также в Беларусбанке обращают внимание на то, что карточки БЕЛКАРТ с чипом успешно обслуживаются на территории России в инфраструктуре платежной системы «Мир».

— Таким образом, карточка БЕЛКАРТ уже стала международной, — констатируют в банке.

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