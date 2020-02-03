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Александра Маринина примет участие в международной книжной выставке

03.02.2020 16:41 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Александра Маринина примет участие в международной книжной выставке
Фото из открытых источников

В XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке примут участие известные российские писатели, сообщил сегодня журналистам министр информации Александр Карлюкевич, передает БЕЛТА.

"В гостях у Беларуси будет много знаковых особ из числа российских писателей. В частности, Александра Маринина, Татьяна Устинова, будут участвовать авторы "молодогвардейской" серии "Жизнь замечательных людей". Приедет известный российский писатель-маринист Николай Черкашин. К слову, он привезет свою новую книгу "Брестские врата" - роман, посвященный Брестской крепости, - рассказал Александр Карлюкевич. - Кроме того, будет большая когорта писателей из разных регионов России. Это именно те литераторы, которые активно сотрудничают с Беларусью, переводят наших поэтов, прозаиков, часто приезжают к нам на разные мероприятия, а сейчас прибудут на VI Международный симпозиум "Писатель и время".

Александра Маринина примет участие в международной книжной выставке Крупнейший международный книжный форум пройдет в Минске в феврале

Торжественное открытие российского стенда, а также презентация проекта "Президентская историческая библиотека. Серия "Победа" состоится 5 февраля. В этом году представительство России - почетного гостя выставки-ярмарки - будет особенно широким и ярким. В Минск приедут руководители и сотрудники ведущих российских изданий, авторы книг, литературоведы, иллюстраторы, полиграфисты, маркетологи.

На площадке национального стенда России запланированы встречи с писателями и поэтами, тематические круглые столы, презентации творческих работ, обзоры книжных новинок, многочисленные мастер-классы, автограф-сессии, конкурсы и викторины.

В год празднования 75-й годовщины Великой Победы российские книгоиздатели представят произведения военной тематики, большое внимание будет уделено обзорам гражданско-патриотической и духовно-нравственной литературы, посетители почтового стенда, организованного Почтой России и "Белпочтой", смогут проникнуться духом победного 1945 года. "У каждого посетителя будет возможность бесплатно отправить поздравительную открытку ветерану Великой Отечественной войны. Это говорит о том, что выставка социализируется, приобретает более широкие масштабы, более широкие формы", - отметил министр.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка пройдет с 5 по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Будет организована широкая деловая и культурная программа. Свои новинки представят более 300 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга".

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из открытых источников В XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке примут участие известные...
 
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