В Беларуси число трудовых мигрантов увеличилось почти на четверть

Источник материала: Ежедневник





Каждый третий из прибывших в Беларусь – россиянин, каждый пятый трудоустроенный – из Китая.

«Всего в 2019 году в нашу страну для занятия трудовой деятельностью прибыло свыше 20,8 тыс. иностранцев. Это на 4,7 тыс. больше, чем в 2018 году, – отметил заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Александр Татура.

По данным ДГиМ МВД наибольшее количество прибывших в Беларусь трудовых мигрантов составили россияне – 6,7 тыс. или каждый третий специалист. Почти каждый пятый трудоустроенный – гражданин Китая (4,3 тыс.). В тройку стран по числу прибывших к нам на работу иностранцев вошла Украина (3,1 тыс.).

В качестве площадки для трудоустройства Беларусь также выбирают граждане Узбекистана, Казахстана, Армении, Азербайджана, Турции и Литвы. Редкий трудовой десант – жители Буркина-Фасо, Камеруна, Конго, Мавритании, Уругвая, Тринидад и Тобаго. В прошлом году из этих стран для работы в Беларусь прибыло по одному специалисту, сообщается на сайте МВД.

Более 5,6 тыс. трудящихся иммигрантов имели рабочие специальности, более 3 тыс. человек – квалифицированные работники и специалисты, свыше 1,3 тыс. иностранцев задействованы в сфере обслуживания и торговли, 428 – в сельском хозяйстве. Более 1,2 тысячи приезжих занимали должности руководителей.

Подавляющее большинство мигрантов были заняты в столице, Гродненской и Минской областях. Менее всего трудоустроенных иностранных граждан оказалось в Могилевской области.

К слову, число иностранцев, нарушивших порядок занятия трудовой деятельностью, в 2019 году снизилось. Так, если в 2018 году к административной ответственности за несоблюдение законодательства в этой сфере привлечено 522 мигранта, то в прошлом году – 443.