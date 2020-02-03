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В США стартует президентская гонка-2020: кто участвует?

03.02.2020 17:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. В Соединенных Штатах Америки официально стартует президентская гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

6 месяцев главные политические партии страны будут определять своих выдвиженцев на главных выборах года. Предварительное внутрипартийное голосование, по традиции, началось в Айове. От демократов – 11 кандидатов, от республиканцев – 3, включая действующего президента Дональда Трампа.

В США стартует президентская гонка-2020: кто участвует?

Бизнесмены, сенаторы, мэры и губернаторы. Наиболее известные среди участников – вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. 59-е выборы американского президента состоятся 3 ноября.  

В США стартует президентская гонка-2020: кто участвует?

Люди в материале: Берни Сандерс, Джозеф Байден, Дональд Трамп
 
 
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Новости США. В Соединенных Штатах Америки официально стартует президентская гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ 6 месяцев главные политические...
 
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