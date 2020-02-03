В США стартует президентская гонка-2020: кто участвует?

Источник материала: СТВ

Новости США. В Соединенных Штатах Америки официально стартует президентская гонка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

6 месяцев главные политические партии страны будут определять своих выдвиженцев на главных выборах года. Предварительное внутрипартийное голосование, по традиции, началось в Айове. От демократов – 11 кандидатов, от республиканцев – 3, включая действующего президента Дональда Трампа.





Бизнесмены, сенаторы, мэры и губернаторы. Наиболее известные среди участников – вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс. 59-е выборы американского президента состоятся 3 ноября.



