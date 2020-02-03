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В Ольшанах школьник за рулём «ВАЗ» сбил двух 16-летних подростков

03.02.2020 16:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 2 февраля около половины девятого вечера в агрогородке Ольшаны Столинского района автомобиль сбил двух школьников. 

Как сообщает ГАИ УВД Брестского облисполкома, 16-летний местный житель без водительских прав находился за рулём «ВАЗ-2109». 

Во время движения по улице Советской машина наехала на двух 16-летних подростков. Пешеходы шли по правому краю проезжей части дороги. 

Школьники получили травмы и были госпитализированы. Водитель был трезв, «ВАЗ» эксплуатировался без регистрационных знаков и «страховки». По факту ДТП ведётся проверка. 

На прошлой неделе в Могилёве ребёнок подозревался в угоне автомобиля у отца. 

Мальчик поехал на автомобиле в школу – подробнее здесь

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Новости Беларуси. 2 февраля около половины девятого вечера в агрогородке Ольшаны Столинского района автомобиль сбил двух школьников.  Как сообщает ГАИ УВД...
 
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