Чтобы всем захотелось прочесть

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03.02.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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27 января стартовал республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана», который проводит ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» совместно с Министерством информации и Союзом писателей Беларуси. Цель конкурса — популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, привлечение молодежи к сохранению и укреплению памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом подвиге белорусского народа, а также популяризация творчества современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе.

Конкурс пройдет в два этапа по три тура: районный (городской), областной и республиканский. Первый этап продлится по апрель. Он будет посвящен 75-й годовщине победы советского народа в Великой Отечественной войне. Второй этап приурочен к Году малой родины.

Представить свои работы на конкурс БРСМ приглашает молодежь. Участвовать можно как индивидуально, так и в составе творческой группы не более 10 человек. Нужно направить организаторам электронную заявку на участие, а также буктрейлер, загруженный на любой файлообменный сервис (Google Диск, Яндекс Диск) в виде активной ссылки для скачивания. Буктрейлеры должны быть созданы на основе книг о Великой Отечественной войне, а также произведений современных белорусских авторов. Подготовка буктрейлеров — серьезный творческий процесс. Нужно выбрать художественную книгу, после прочтения — написать сценарий для буктрейлера и подобрать материал для видеоряда. Можно использовать готовое видео, графику (иллюстрации, текст), также необходимо аудиосопровождение. В готовом видеоролике нужно указать фамилию автора и название книги.

Самое главное требование к буктрейлеру — это должен быть короткий фильм или анимация продолжительностью не более 1,5 минуты. Приветствуется использование стихотворений, прозы, фрагментов из фильмов, снятых по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов. При этом участник должен представить авторскую работу.

Награждение победителей первого этапа конкурса состоится в апреле, а второго — в августе.

«НН».

 


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27 января стартовал республиканский творческий конкурс буктрейлеров «Книга с экрана», который проводит ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» совместно...
 
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