Верните гитару! Музыкант подал в суд на Минрайисполком









Парень вспоминает, вечером 1 августа 2015 года в лесополосе недалеко от Ратомки неформальный концерт сорвал ОМОН. Всех присутствующих задерживали, а тех, кто приехал на собственном транспорте – штрафовали за неправильную парковку и отпускали. У музыкантов же забрали всю аппаратуру и инструменты.





Вячеслава также задержали и доставили в РОВД, однако почти сразу отпустили без составления протокола. Но бас-гитару не вернули, сославшись на необходимость проведения процессуальных действий.





На протяжении длительного времени Вячеслав обращался в милицию в попытке узнать судьбу своего музыкального инструмента. В ответ получал отписки, что по факту изъятия гитары проводятся проверки, и в связи с этим вернуть ее не предоставляется возможным.





В августе 2019 года парень обратился с жалобой в прокуратуру Минской области, которую перенаправили в Ждановичский РОВД. Уже оттуда Вячеслав получил ответ, что действительно его гитара была изъята в связи с «незаконно организованным концертом», а после ее передали в отдел культуры Минрайисполкома.





«В связи с тем, что истёк срок возвращения имущества, бас-гитара по решению Минского районного исполнительного комитета 29.06.2017 передана под расписку директору Сеницкого Центра Культуры Терентьевой Наталье Иосифовне. Для решения вопроса по возврату принадлежащей Вам бас-гитары необходимо обратиться в Минский районный исполнительный комитет», – значилось в ответе.





Вячеслав рассказывает, что сотрудник РОВД, который вел его обращение, связал его с директором Сеницкого центра культуры, а также пересылал ему фотографии переданных инструментов. Но гитары молодого человека на фото не было. Тогда он созвонился с директором Центра и лично приехал туда, чтобы отыскать гитару.





«Я поехал в Центр культуры, мне показали переданные милицией гитары. Я смотрю мой чехол от гитары, открыл его – там струны мои лежат, крышечка от примочки осталась и самое интересное – письмо в налоговую с указанием моего имени, фамилии и адреса лежит, которое я, оплатив налоговую декларацию, скомкал и положил в чехол в начале 2015 года. Но гитары моей нет.









Я показываю директору письмо с моим именем, и странно отпираться, что моей гитары тут нет и не было. Но она говорит, вот мне это передали и все, а вашу гитару не передавали, наверно где-то осталась там.





Тогда подумал, что может действительно в милиции где-то осталась, а в чехол положили другую. Мне сказали в Центре, забирай любую и иди», – рассказывает парень.





Но брать любую гитару Вячеслав не стал, а вместо этого провел мини-расследование: стал просматривать группы Центра культуры в социальных сетях, нашел хореографический ансамбль "Сеница" с небольшой музыкальной поддержкой, и в итоге наткнулся на видео за июль 2017 года, где на одном из концертов музыкант ансамбля играл на его бас-гитаре.





«Я понимаю, что директор Центра может не разбираться в гитарах, но она уверяла, что мой бас не передавали, а оказывается – что моя гитара все-таки там была. Я начал смотреть по фотографиям и, конечно, свой бас точно узнал, так как это достаточно редкий инструмент», – отмечает музыкант и оценивает стоимость гитары в 1 300 долларов.





Также Вячеслав обратился с письменным обращением и в Минский районный исполнительный комитет с просьбой вернуть принадлежащее ему имущество. Спустя месяц он стал звонить в райисполком, спрашивать про обращение. Ему ответили, что обращение действительно поступило, но был сделан запрос в суд, чтобы узнать основания изъятия инструментов.





В результате суд ответил, что бас-гитара Вячеслава не является никаким объектом правонарушения, поэтому ее в том числе передали в пользование в Центр, посчитав инструменты «найденными».





«В исполкоме за это время видимо поняли, что мой бас не нашелся, и выходит какая-то ерунда. Я звонил-звонил им, ответа не было, потом они начали спрашивать документы, доказывающие, что инструмент действительно мой. Я говорю, у меня есть фотографии и я могу пригласить много людей, которые докажут, что я играл на этом басу.





Тем более в милиции сразу ответили, что действительно бас забирали у меня, а потом пытаются выкрутиться, говорят: а как докажете, что этот инструмент ваш? Мы у тебя забрали бас, а ты теперь докажи, что это твой, получается?» – задается вопросом музыкант.





Он удивлен тем, что вначале в милиции ему дали контакты Сеницкого центра культуры, там разрешили приехать и поискать свою гитару, а когда он ее не нашел – тот же человек утверждал, что парень вообще не имел права ехать в Центр и смотреть переданные инструменты.





Позже гитарист все же получил письменный ответ из Минрайисполкома, где отмечалось, что «на основании статей 216 и 277 Гражданского кодекса Республики Беларусь и решения Минского районного исполнительного комитета от 04 июля 2017 г. №3434 бас-гитара ESP Horison BASS была передана в отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи Минского райисполкома для её дальнейшего использования в работе Сеницкого центра культуры и не может быть возвращена».









Вячеслав считает, что его бас-гитару попросту потеряли и не нашли, а может даже и не искали.





Теперь молодой человек с помощью юристов ПЦ «Весна» подготовил и направил исковое заявление в суд Минского района, чтобы тот признал незаконным решение Минского райисполкома о передаче бас-гитары отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома для ее дальнейшего использования в работе Сеницкого центра культуры.





«Хотелось бы именно свой инструмент вернуть, потому что такого больше найти я не могу», – убежден Вячеслав.