Игра на выживание: «Минсктранс» решил давать вам 15 секунд, чтобы пробить талон в автобусе

Источник материала: KYKY

И без того нелегкую долю «зайцев» в общественном транспорте (не от хорошей же жизни люди стараются сэкономить на проезде) решили усложнить. Систему оплаты в автобусах Минска будут блокировать, как только транспортное средство отъедет от остановки. Эту информацию TUT.by узнал в «Минсктрансе».

В некоторых автобусах в Минске уже звучит новое объявление – о том, что проезд нужно оплачивать до начала движения транспорта. А во время движения система блокируется и оплатить проезд уже нельзя. В «Минсктрансе» говорят так: объявления пустили в автобусах, но новшество официально не ввели.

– В правилах перевозки пассажиров автобусами написано, что надо оплачивать проезд до начала поездки, – сказал замгендиректора «Минсктранса» Виктор Тозик. – Да, и система будет блокироваться – чтобы пассажиры не стояли возле дверей, не ждали, когда увидят контролера на ближайшей остановке, чтобы быстренько закомпостировать талон. Все направлено на то, чтобы людей заставить платить, чтобы никто не ездил зайцем.

Логично предположить, что теперь в салонах общественного транспорта возникнет толкучка – люди будут рваться к валидаторам и компостерам, чтобы успеть до их отключения. Но в «Минсктрансе» считают, что это не так: валидаторов в салоне автобусов «достаточно».

– У нас эти валидаторы висят на всех дверях по два – что мешает оплатить? Работать будет так: водитель смотрит в зеркало, нажимает кнопку – звучит объявление, что двери закрываются, начинает ехать. После начала движения, секунд за 15, система будет блокироваться.