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Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Проездные и талончики пока остаются без альтернативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Внедрение сервиса оплаты проезда в наземном городском транспорте бесконтактными банковскими картами откладывается на неопределенный срок.
Проходящее сейчас в Минске тестирование системы будет прекращено из-за выявленных недостатков. В существующем режиме специалисты не могут контролировать поступление средств, их объемы, а также точно установить количество пассажиров, воспользовавшихся данной услугой.
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Новости Беларуси. Проездные и талончики пока остаются без альтернативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрение сервиса оплаты проезда в наземном...
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