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Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время

03.02.2020 19:26 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Проездные и талончики пока остаются без альтернативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Внедрение сервиса оплаты проезда в наземном городском транспорте бесконтактными банковскими картами откладывается на неопределенный срок.

Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время

Проходящее сейчас в Минске тестирование системы будет прекращено из-за выявленных недостатков. В существующем режиме специалисты не могут контролировать поступление средств, их объемы, а также точно установить количество пассажиров, воспользовавшихся данной услугой.

Больше новостей экономики за 3 февраля читайте здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Проездные и талончики пока остаются без альтернативы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Внедрение сервиса оплаты проезда в наземном...
 
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