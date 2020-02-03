ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Будет ли восстановлено железнодорожное сообщение Гродно с Друскининкаем

03.02.2020 19:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В начале недели состоялась встреча председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова с генеральным консулом Литвы в Гродно Йолантой Тубайте.

На ней шла речь о скором переезде консульства в новое здание, которое разместилось в исторической части города — на улице Василька, пишет s13.ru

Кроме прочего, рассматривался и вопрос восстановления железнодорожного сообщения из Гродно в Литву.

С развалом Союза направление до литовского Друскининкая по-прежнему остается закрытым, но вскоре все может кардинально измениться.

История

Более сотни лет назад Гродно и Вильнюс стали крупными узловыми станциями железной дороги Санкт-Петербург – Варшава. До 1991 года международная железная дорога нормально функционировала, но после обустройства границы между двумя государствами с литовской стороны она закончилась на станции Марцинконис в пятидесяти километрах от Гродно.

Еще в довоенное время от станции Поречье проложили железнодорожную ветку в тогдашние Друскеники. Спустя несколько лет после распада Советского Союза литовцы разобрали ветку от Друскининкая до пограничной зоны. Были сняты рельсы и шпалы, но насыпь – самый дорогой элемент любой железной дороги – осталась.

Из нашего города попасть в Санкт-Петербург сейчас можно только через Минск и Витебск. Обходной путь на Вильнюс через Лиду увеличился на 70 километров. Поэтому гродненцы часто задают вопрос: будет ли восстановлено железнодорожное сообщение с Вильнюсом, а дальше с латышским Даугавпилсом, Петербургом по старой дороге?



С белорусской стороны часть железной дороги до самой литовской границы эксплуатируется – за Поречьем немало дачных садовых товариществ, к которым ходит пригородный дизель-поезд Гродно – Узбережь. Крайне удобен и грибникам, ягодникам, рыбакам.

В отличие от друскининкайского направления, где дорожное полотно на литовском участке разобрано, от Узбережи до Марцинкониса железнодорожные пути хотя и не задействованы, но сохранены. Железнодорожники двух соседних стран готовы здесь к восстановлению движения по старой дороге.

Что сейчас

Станция Учитель. И рельсы, обрывающиеся возле насыпи с упреждающими знаками. За ними — столбы с натянутой между ними сеткой и буферная зона. А дальше виднеется уже литовский лес. От Поречья до того места всего 7 километров пути. До Друскининкая примерно столько же. Но, к сожалению, люди вынуждены преодолевать это расстояние либо пешком, либо на своем авто.

Периодически идеи восстановления сообщения всплывают в речах представителей делегаций и на различных совещаниях.


Для восстановления нескольких километров пути понадобится отнюдь не астрономическая сумма. Так в чем же дело? Почему мы так долго говорим об этом, а дело за долгие годы так и не сдвинулось с мертвой точки? Местные железнодорожники утверждают, что решение должно быть принято на республиканском уровне. А за ними уж дело не станет. Все обновят, отремонтируют и пустят поезд в нужном направлении, писала «СБ» в 2016 году.

Тогда же Андрей Кашко, заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги, прокоммениторвал перспективу восстановления железнодорожных путей.

— Около двух лет назад проводили совещание по развитию туристического потенциала Гродненского региона. В том числе обсуждался вопрос о восстановлении литовской стороной железнодорожных путей для продления существующего маршрута до литовского Друскининкая. Тогда мы написали запрос нашим литовским коллегам. В официальном ответе нам сообщили, что не видят целесообразности возобновления данного маршрута. Примерно в это же время мы запустили поезд Гродно — Вильнюс через Лиду. Но вскоре отменили его из-за низкой интенсивности пассажироперевозок. А вот сообщение между столицами Минск и Вильнюс востребовано на протяжении многих лет. За один рейс перевозим более 300 пассажиров.

Вопрос о восстановлении железнодорожного сообщения с Друскининкаем обсуждается не первый год в рамках трансграничного сотрудничества. Обе стороны в этом заинтересованы, а сам процесс восстановления путей не так уж и сложен, как и высвобождение бывшего вокзала в литовском курортном городе, где расположился информационно-туристический центр.

Есть подвижки

Железная дорога, соединяющая Вильнюс и Друскининкай, поможет сократить время в пути до одного из самых популярных курортов в Литве, сказал delfi.lt мэр Друскининкай Ричардас Малинаускас.

Мэр Варенского района Альгис Кашета также поддержал его и сказал, что это также поможет людям, проживающим в его муниципалитете, навестить родственников, проживающих в Беларуси.


«Это было бы очень кстати, так как это не только облегчит нам связь с белорусскими городами и поселками, где у многих людей в этом районе много родственников, но и ускорит развитие бизнеса. Я думаю, что это было бы чрезвычайно ценно на национальном уровне, так как Гродно является крупным промышленным центром», – сказал Кашета.

Идея восстановления железнодорожной линии Вильнюс-Друскининкай-Гродно была озвучена на прошлой неделе на пресс-конференции министра транспорта и коммуникаций Ярославаса Наркевичюса.

«Мы очень серьезно относимся к анализу возможной реконструкции железнодорожных путей между Гродно и Друскининкаем, подключая к этому Вильнюс», – сказал Наркевичюс.

Наркевичюс добавил, что это будет выгодно как с точки зрения туризма, так и бизнеса, потому что это будет способствовать увеличению туристических потоков и грузовых перевозок.

Рассматриваются три варианта

Пресс-секретарь Литовских железных дорог Гинтарас Любинас сообщил, что в настоящее время рассматриваются три варианта восстановления сообщения из Поречья под Гродно с Вильнюсом – со строительством путей через Друскининкай либо напрямую из Марцинкониса до Поречья с ответвлением до Друскининкая.

«Выбор варианта строительства или перестройки линии зависит не только от пассажиров, путешествующих с целью туризма, но также и грузовых перевозок в направлении Беларуси», – сказал представитель Литовских железных дорог.

Мэры Друскининкая и Варенского района убеждены, что реконструкция железнодорожной линии до Гродно обойдется в сотни миллионов евро и что муниципалитеты могут внести символический вклад. Самостоятельно Друскининкай не в состоянии столько инвестировать.

«Это должно быть решение правительства, это должен быть проект общегосударственного значения», – сказал Кашета.

Мэры Друскининкай и Варенского района заявили, что получили заверения от представителей Гродненской области, что они также заинтересованы в восстановлении участка до Гродно.
 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В начале недели состоялась встреча председателя Гродненского облисполкома Владимира Кравцова с генеральным консулом Литвы в Гродно Йолантой Тубайте.
 
Новости дня
Новости разные
 
Безналичная оплата проезда в наземном транспорте Минске откладывается на неопределённое время
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика