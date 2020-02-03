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МВД выявило самые коррупционные секторы экономики Беларуси

03.02.2020 19:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске состоялось заседание коллегии Министерства внутренних дел.

В ходе мероприятия были подведены итоги работы ведомства в 2019 году. 
В заседании принимали участие госсекретарь Совбеза Андрей Равков, руководители правоохранительных и иных органов госуправления.



Как пишет пресс-служба Министерства внутренних дел Республики Беларусь, открыл мероприятие министр внутренних дел Юрий Караев, пишет belnovosti.by

В своем выступлении глава ведомства отметил, что число поступающих в ОВД заявлений и сообщений о преступлениях сократилось на 7,9 %.

Также меньше стало зарегистрированных сообщений об особо тяжких и тяжких преступных деяний, снизился уровень рецидивной преступности. 

Юрий Караев завил, что в стране стало меньше пострадавших в результате криминальных деяний.

Принятые за последнее время МВД меры способствуют снижению уровня наркопреступности. 

Однако Караев заметил, что до сих пор остается высокой степень латентности наркомании. 

На это указывает рост количества изымаемых наркотиков, передозировок, в том числе с летальным исходом.

В целом по стране общее количество зарегистрированных преступлений увеличилось на 5,4 %. 


Такой показатель обусловлен возросшим числом уголовно наказуемых деяний в сфере высоких технологий, совершенных в общественных местах, а также в состоянии алкогольного опьянения. 

При этом серьезной угрозой в стране продолжает оставаться сексуальное насилие над детьми, в том числе в интернете.

Юрий Караев рассказал, что в настоящее время в ведомстве смещаются приоритеты в работе, критериях оценки каждой службы и сотрудника. 

Это сделано для создания партнерских взаимоотношений с обществом.

В МВД отметили, что только в прошлом году по линии работы уголовного розыска установлены подозреваемые почти по 60 % зарегистрированных преступлений. 

Подразделениями по наркоконтролю ликвидировано 29 каналов поставок дурмана в страну. Было изъято свыше 1 200 кг наркотических средств.

Также в МВД заявляют, что абсолютное большинство коррупционных и экономических преступлений выявляется сотрудниками ОВД. 

В правоохранительных органах делают упор на госсектор экономики и контроль за расходованием бюджетных средств. 

В этой сфере, как отмечают в МВД, выявляется каждое второе документируемое преступление.

Больше всего зафиксировано преступлений в сфере высоких технологий. Это происходит за счет хищений путем использования компьютерной техники, преступлений против информационной безопасности.

Фото: © Белновости
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске состоялось заседание коллегии Министерства внутренних дел.
 
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