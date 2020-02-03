ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Нурмагомедов назвал неинтересным «еще раз побить» Макгрегора

03.02.2020 19:08 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На прошлой неделе глава UFC Дэйна Уайт заявил, что повторный бой между ирландцем и российским чемпионом промоушена в легком весе может состояться осенью 2020 года


Фото: AP Photo/John Locher

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не интересен возможный реванш против Конора Макгрегора, пишет РБК.

«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат $100 млн? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем $100 млн за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?» — цитирует Нурмагомедова Sport24.

В минувшую субботу глава UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться уже осенью 2020 года.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз сказал, что шейхи в Саудовской Аравии готовы заплатить Нурмагомедову $100 млн в том случае, если он согласится провести бой с Макгрегором или боксером Флойдом Мейвезером.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Российский боец одержал досрочную победу, вынудив соперника сдаться в четвертом раунде.

Следующий бой Нурмагомедова пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Соперником россиянина по чемпионскому поединку станет американец Тони Фергюсон.
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе глава UFC Дэйна Уайт заявил, что повторный бой между ирландцем и российским чемпионом промоушена в легком весе может состояться осенью 2020 года
 
Новости дня
Новости разные
 
Какие напитки продлевают жизнь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

02.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика