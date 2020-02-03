|
Леонид Онижук: мы попали также в восьмерку сильнейших команд Европы по сборной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Мужской чемпионат Беларуси по индорхоккею выходит на финишную прямую. В рамках третьего тура состоялось восемь игр, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Одной из центральных стал поединок брестского «Строителя» и хоккейного клуба «Минск-2». Долгое время счет был ничейным – 1:1. Однако во второй половине встречи подопечные Леонида Онижука прибавили и сумели забить еще четыре мяча. Итоговый счет матча – 5:2 в пользу брестчан.
Леонид Онижук, главный тренер СК «Строитель»:
Команды явно подросли. Я думаю, что благодаря тем условиям, которые есть здесь – хорошее поле. Если бы было еще в Бресте, в других регионах, это было бы супер.
Таким образом хоккейный клуб «Минск-1» продолжает лидировать в чемпионате. Вторую строчку забетонировал «Строитель», на третьем месте ХК «Минск-2».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Мужской чемпионат Беларуси по индорхоккею выходит на финишную прямую. В рамках третьего тура состоялось восемь игр, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)