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Беларусь и Китай договорились о координации действий по борьбе с коронавирусом
03.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Цуй Цимин передал благодарность от китайских властей в адрес Президента Беларуси и белорусского народа за важную и своевременную помощь в борьбе с коронавирусом. Посол отметил, что
Стороны обсудили комплексные мероприятия по противостоянию вирусу и согласовали необходимые шаги по их координации. Также Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин оценили важность взвешенного подхода к оценке сложившейся ситуации. К слову, действия китайских властей были отмечены экспертами ВОЗ как образцовые при реагировании
Также стороны подтвердили взаимную заинтересованность в усилении традиций поддержки и сотрудничества.
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщили sb.by в...
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