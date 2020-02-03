ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь и Китай договорились о координации действий по борьбе с коронавирусом

03.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Беларусь и Китай договорились о координации действий по борьбе с коронавирусом

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Цуй Цимин передал благодарность от китайских властей в адрес Президента Беларуси и белорусского народа за важную и своевременную помощь в борьбе с коронавирусом. Посол отметил, что белорусский самолет со средствами защиты, медикаментами и средствами дезинфекции стал первым прибывшим в Китай из-за рубежа.

Стороны обсудили комплексные мероприятия по противостоянию вирусу и согласовали необходимые шаги по их координации. Также Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин оценили важность взвешенного подхода к оценке сложившейся ситуации. К слову, действия китайских властей были отмечены экспертами ВОЗ как образцовые при реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения. Прошло обсуждение содействия белорусским и китайским гражданам, которые планируют возвращаться на место проживания, учебы или работы.

Также стороны подтвердили взаимную заинтересованность в усилении традиций поддержки и сотрудничества.

СБ
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщили sb.by в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Леонид Онижук: мы попали также в восьмерку сильнейших команд Европы по сборной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика