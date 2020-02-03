Беларусь и Китай договорились о координации действий по борьбе с коронавирусом

Источник материала: Вороновская газета





Заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР в Беларуси Цуй Цимином, сообщили sb.by в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Цуй Цимин передал благодарность от китайских властей в адрес Президента Беларуси и белорусского народа за важную и своевременную помощь в борьбе с коронавирусом. Посол отметил, что белорусский самолет со средствами защиты, медикаментами и средствами дезинфекции стал первым прибывшим в Китай из-за рубежа.

Стороны обсудили комплексные мероприятия по противостоянию вирусу и согласовали необходимые шаги по их координации. Также Андрей Дапкюнас и Цуй Цимин оценили важность взвешенного подхода к оценке сложившейся ситуации. К слову, действия китайских властей были отмечены экспертами ВОЗ как образцовые при реагировании на чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения . Прошло обсуждение содействия белорусским и китайским гражданам, которые планируют возвращаться на место проживания, учебы или работы.

Также стороны подтвердили взаимную заинтересованность в усилении традиций поддержки и сотрудничества.

СБ