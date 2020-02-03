Минск готовится к открытию Международной книжной ярмарки

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Минск готовится к открытию 27-ой Международной книжной ярмарки. 5 февраля в столице Беларуси соберутся писатели, издатели и любители печатного слова со всего мира.

В рамках ярмарки пройдут более 500 мероприятий. В выставочном центре развернут более сотни стендов. Главными направлениями белорусской площадки станут Год малой родины и 75-летие Победы. Почетным гостем выставки в этот раз выступит Россия.

«В этом году к нам приедет много российских писателей. Это и Долгополов, и Млечин. Свой роман о Брестской крепости впервые презентует Черкашин. Вообще военной тематики будет много. К примеру, Федеральное агентство по печати России на своем стенде проведет акцию «Отправь открытку ветерану». Причем бесплатно. И мы российским партнерам благодарны за это. Год Победы - юбилейный. А Минская книжная выставка-ярмарка социализируется и становится более интересной», – заявил министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич.



В дни работы выставки по Минску будет курсировать поэтический автобус. В нем свои стихи будут декламировать сами авторы. Проезд будет абсолютно бесплатным.