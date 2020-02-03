Игорь Карпенко: новый Кодекс позволит вузам 50% учебных дисциплин определять самостоятельно

"СБ – Беларусь Сегодня". "В новой редакции кодекса предусмотрено, что около 50 процентов учебных дисциплин вуз будет определять самостоятельно. Мы уходим от понятия «типовой учебный план», чтобы быстрее реагировать на изменения рынка труда", - сказал Карпенко, слова которого приводит





Он также заверил, что работа над документом подходит к финалу, и на данный момент он находится на экспертизе.





"Думаю, 2020-й может стать годом внесения в парламент страны новой редакции Кодекса об образовании", - отметил Карпенко.





По словам министра, планируется сохранить двухступенчатую подготовку специалистов, по которой сейчас ведется работа. Бакалавриат совмещен со специалитетом, магистратура научно ориентирована, укрупнены специальности.





"Если говорить о системе высшего образования, понятно, что при подготовке специалистов нужно не просто идти в ногу со временем, его надо где-то опережать, чтобы прогнозировать потребность в кадрах, понимать, для кого и как их готовить", - высказал мнение глава ведомства.









Система образования, по словам Карпенко, станет больше ориентироваться на запросы экономики. Министерство экономики будет определять потребность в кадрах, исходя из перспектив развития экономики, прогнозировать новые перспективные направления, в том числе исходя из инвестиционной политики, которая проводится в стране. Министерство труда и соцзащиты будет прогнозировать демографические вопросы и динамику рынка труда. Они же займутся разработкой профессиональных стандартов, в основе которых будут лежать потребности реального сектора экономики и социальной сферы. Затем вузы, выступая в роли подрядчика, создадут образовательный стандарт.



