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Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек

03.02.2020 21:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области завершается заготовка шишек. В лидерах – Стародорожский лесхоз, там собрали свыше 27 тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек

Всего же на переработку отправят более 150 тысяч тонн шишек сосны, ели и лиственницы. По каждой породе дерева заготовку ведут отдельно. После сушки из плодов получают семена, которые будут использовать для выращивания молодняка.

Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек

Лилия Макаревич, инженер по лесосеменному хозяйству Минского ГПЛХО:
Их мы используем в дальнейшем для посадки леса. То есть это участки, где проводилась рубка главного пользования, а также участки, поврежденные короедом. Деревья по внешним признакам должны быть хорошего качества. По земле уже не собирают, потому что обычно на земле они уже без семян, раскрывшиеся. То есть это обычно прошлогодние или позапрошлогодние.

Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек

В 2020 году в Минской области обновят свыше 5 000 гектаров леса. Большую часть площади займут молодые сосны и ели. Хвойный микс разбавят дуб, клен и ясень. Масштабные посадки запланированы в Любанском, Стародорожском и Старобинском лесхозах – в прошлом году они больше всего пострадали от высыхания деревьев.

Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек

Люди в материале: Лилия Макаревич
 
 
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Новости Беларуси. В Минской области завершается заготовка шишек. В лидерах – Стародорожский лесхоз, там собрали свыше 27 тонн, сообщили в программе «Минщина» на...
 
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