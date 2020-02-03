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Зачем в Минской области соберут 150 тысяч тонн шишек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области завершается заготовка шишек. В лидерах – Стародорожский лесхоз, там собрали свыше 27 тонн, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Всего же на переработку отправят более 150 тысяч тонн шишек сосны, ели и лиственницы. По каждой породе дерева заготовку ведут отдельно. После сушки из плодов получают семена, которые будут использовать для выращивания молодняка.
Лилия Макаревич, инженер по лесосеменному хозяйству Минского ГПЛХО:
В 2020 году в Минской области обновят свыше 5 000 гектаров леса. Большую часть площади займут молодые сосны и ели. Хвойный микс разбавят дуб, клен и ясень. Масштабные посадки запланированы в Любанском, Стародорожском и Старобинском лесхозах – в прошлом году они больше всего пострадали от высыхания деревьев.
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Новости Беларуси. В Минской области завершается заготовка шишек. В лидерах – Стародорожский лесхоз, там собрали свыше 27 тонн, сообщили в программе «Минщина» на...
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