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В минском трамвае №6 больше нельзя будет расплатиться карточкой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В 6-м трамвае в Минске больше нельзя будет безналично оплатить проезд. Пилотный проект себя не оправдал, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Более полугода минчане могли расплачиваться в трамвае банковской карточкой. Но через несколько дней эту функцию отключат – точную дату «Минсктранс» еще объявит.
Такое решение связано с несовершенством системы оплаты. У банка и «Минсктранса» не сошлись числа, касающиеся количества пассажиров, которые воспользовались услугой. Возможно, через какое-то время минчане снова смогут карточкой платить за проезд в наземном транспорте. Но это может случиться только после доработки системы.
Конечно, это было бы намного удобнее. То есть просто зашел, оплатил, и все. Потому что иногда деньги только на карточке носишь.
Не всегда есть наличные, тем более монетки. А у водителя не всегда есть сдача с купюр.
Не нужна. Не у всех карточки есть, во-первых. И бабушки не умеют пользоваться.
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Новости Беларуси. В 6-м трамвае в Минске больше нельзя будет безналично оплатить проезд. Пилотный проект себя не оправдал, сообщили в программе «Столичные...
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