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Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

03.02.2020 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Медведя Федора в Могилевском зоосаде давно окрестили местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно «предсказывает» природные явления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Этой зимой Федор, равно как и местные барсуки, сну объявил бойкот. Верблюдица начинает линять, а олень сбросил рог. Это все верные признаки того, что весна не за горами. Работники зоосада доверяют своим четвероногим синоптикам, ведь ни разу не подводили.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Несмотря на календарный февраль, медведь Федор в Могилевском зоосаде бодрствует и продолжает набирать жирок. Косолапый уже заметно поправился, но сна ни в одном глазу.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Ирина Недобоева, корреспондент:
Федор, как и его сородичи, всеядный. Любит мясо, рыбу, крупы. Все это в зоосаде он получает сполна. А еще мишку здесь балуют сладостями.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Федечка, мальчик мой. Будем кушать с тобой.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Инстинкты заставили обзавестись уже и гнездом, и лишними килограммами. Но никак не улягутся в спячку и местные барсуки.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Иван Нижников, заведующий Могилевским зоосадом:
В настоящее время наши животные готовятся к весне. Некоторые начали сбрасывать рога, как лось, допустим. У некоторых начинает подшерсток вылинивать, как у верблюда. Поэтому весна уже не за горами.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Понаблюдать за повадками тех, кто бодрствует по факту, но должен спать по графику, приходит Евгений Гречко. Молодой человек без нескольких месяцев дипломированный техник лесного хозяйства.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Возможность изучить поведение диких животных – настоящая находка для будущей профессии.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Евгений Гречко, учащийся Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа:
Шикарно, ухоженные животные. Кормление у них прекрасное, рацион питания.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

В зоопарках разных стран по поведению медведей в первые дни февраля определяют, долгой ли будет зима. Считается, если косолапый покидает берлогу либо вообще отказался от спячки, весна не за горами. И хоть синоптики прогнозируют стойкий минус до конца недели, Федора загонит в берлогу только мороз не меньше -10ºС.

Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду

Люди в материале: Ирина Недобоева, Иван Нижников, Евгений Гречко
 
 
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Новости Беларуси. Медведя Федора в Могилевском зоосаде давно окрестили местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно...
 
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