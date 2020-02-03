|
Жирок набрали, но в берлогу не идут. Как в Могилёвском зоопарке животные предсказывают погоду
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Медведя Федора в Могилевском зоосаде давно окрестили местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно «предсказывает» природные явления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этой зимой Федор, равно как и местные барсуки, сну объявил бойкот. Верблюдица начинает линять, а олень сбросил рог. Это все верные признаки того, что весна не за горами. Работники зоосада доверяют своим четвероногим синоптикам, ведь ни разу не подводили.
Несмотря на календарный февраль, медведь Федор в Могилевском зоосаде бодрствует и продолжает набирать жирок. Косолапый уже заметно поправился, но сна ни в одном глазу.
Ирина Недобоева, корреспондент:
Федечка, мальчик мой. Будем кушать с тобой.
Инстинкты заставили обзавестись уже и гнездом, и лишними килограммами. Но никак не улягутся в спячку и местные барсуки.
Иван Нижников, заведующий Могилевским зоосадом:
Понаблюдать за повадками тех, кто бодрствует по факту, но должен спать по графику, приходит Евгений Гречко. Молодой человек без нескольких месяцев дипломированный техник лесного хозяйства.
Возможность изучить поведение диких животных – настоящая находка для будущей профессии.
Евгений Гречко, учащийся Могилевского государственного профессионального агролесотехнического колледжа:
В зоопарках разных стран по поведению медведей в первые дни февраля определяют, долгой ли будет зима. Считается, если косолапый покидает берлогу либо вообще отказался от спячки, весна не за горами. И хоть синоптики прогнозируют стойкий минус до конца недели, Федора загонит в берлогу только мороз не меньше -10ºС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Медведя Федора в Могилевском зоосаде давно окрестили местным синоптиком. Мишка тонко реагирует на изменения погоды и довольно точно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)