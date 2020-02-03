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Ремонт «Дружбы» продолжается: в Беларуси чинят новые дефекты нефтепроводов

03.02.2020 22:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Беларуси ремонтируют нефтепроводы «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», а также технологические трубопроводы НПС «Кобрин» и НПС «Туров». Часть работ завершат к 6-7 февраля.

На «Кобрине» чинят перемычки, работы завершат к 6 февраля. На «Турове» меняют участок нефтепровода, обновленную часть подключат к 7 февраля, сообщили в «Гомельтранснефть Дружба».

На «Унече – Мозырь» и «Мозыре – Брест» ремонтируют дефекты, выявленные по результатам внутритрубной диагностики. «Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на «Мозырь – Брест» с частичным выводом отдельных участков нефтепровода», - заявили на предприятии.

По данным белорусского оператора нефтепровода «Дружба» в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке «Мозырь – Брест».

Ремонт не влияет на транзит российской нефти, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

«Это плановый ремонт, он стоит в графике. На общий транзит это не влияет», - цитируют Демина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на участке «Мозырь - Брест-3» начались 14 января и будут длиться до 17-го. Ремонт будет сопровождаться «снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти». К 20 января ремонт был завершен.

Беларусь в настоящее время находится в сложной экономической ситуации, нет договоренностей в вопросах поставок нефти по актуальной цене. Президенты Беларуси и России не смогли договориться на этот счет в конце 2019 года. В ближайшее времяони не планируют проводить переговоры

 
Теги: Брест
 
 
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В Беларуси ремонтируют нефтепроводы «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», а также технологические трубопроводы НПС «Кобрин» и НПС «Туров». Часть работ завершат к...
 
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