Ремонт «Дружбы» продолжается: в Беларуси чинят новые дефекты нефтепроводов

В Беларуси ремонтируют нефтепроводы «Унеча – Мозырь» и «Мозырь – Брест», а также технологические трубопроводы НПС «Кобрин» и НПС «Туров». Часть работ завершат к 6-7 февраля.

На «Кобрине» чинят перемычки, работы завершат к 6 февраля. На «Турове» меняют участок нефтепровода, обновленную часть подключат к 7 февраля, сообщили в «Гомельтранснефть Дружба».

На «Унече – Мозырь» и «Мозыре – Брест» ремонтируют дефекты, выявленные по результатам внутритрубной диагностики. «Исходя из степени опасности дефектов, методов ремонта и расположения мест повреждения трубопроводов на местности, принято решение о снижении режима перекачки на «Мозырь – Брест» с частичным выводом отдельных участков нефтепровода», - заявили на предприятии.

По данным белорусского оператора нефтепровода «Дружба» в феврале продолжатся работы по очистке и диагностированию трубопровода DN800 на участке «Мозырь – Брест».

Ремонт не влияет на транзит российской нефти, заявил советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

«Это плановый ремонт, он стоит в графике. На общий транзит это не влияет», - цитируют Демина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на участке «Мозырь - Брест-3» начались 14 января и будут длиться до 17-го. Ремонт будет сопровождаться «снижением давления в трубопроводе и частичной остановкой перекачки нефти». К 20 января ремонт был завершен .