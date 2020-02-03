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«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

03.02.2020 23:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается поиск волейбольных талантов по всей Беларуси. В Минске проходят матчи третьего тура республиканского первенства «Мяч над сеткой», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

Семь команд, состоящих из 12-летних девчонок, играют по круговой системе. Все игроки ставят перед собой высокие цели: признаются, что приехали только за победой.

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

К слову, в лидерах пока волейболистки Минска. Матчи проходят на базе столичной школы № 204.

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

Оксана Шевченко, директор СДЮШОР ВК «Минск»:
Эта новая школа с радостью открыла двери для популяризации волейбола в Минске. Здесь, кроме того что проходят соревнования, проходит учебно-тренировочный процесс. Здесь шикарная материальная база, два спортивных зала, что позволяет полноценно тренироваться.

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

Николай Загидулин, тренер ОСДЮШОР им. А. Н. Сапеги:
Мы хотим первыми быть, призерами. Сейчас мы в Польше играли, в Варшаве выиграли все.

Уже четвертый год. Мы сначала 3-4-й класс, затем 5-й класс спортивный. И они уже в спортивном классе. У меня они учатся волейболу.

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

Четвертый тур в этой возрастной категории состоится с 1 по 3 марта в Молодечно. Турнир «Мяч над сеткой» проходит при поддержке Президентского спортивного клуба и объединяет любителей волейбола в четырех возрастных группах.

«Мы хотим первыми быть». Третий тур «Мяча над сеткой» проходит в Минске

Люди в материале: Оксана Шевченко, Николай Загидулин
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается поиск волейбольных талантов по всей Беларуси. В Минске проходят матчи третьего тура республиканского первенства «Мяч над сеткой»,...
 
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