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БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Соглашение БРСМ и Европейской ассоциации молодежных карт подписано 3 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно благодаря инициативе БРСМ наши студенты получили возможность обмениваться опытом с иностранцами и стажироваться за рубежом, больше общаться по интересам со сверстниками, налаживать новые контакты и выгодно путешествовать. По дисконтной карте этой европейской ассоциации наша молодежь сможет получать существенные скидки в 36 странах мира. Беларусь – 37-я. Это касается перелетов, поездок в общественном транспорте, услуг связи, отелей и хостелов.
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ:
Манел Санчес, директор Европейской ассоциации молодежных карт:
Благодаря вступлению БРСМ в Европейскую ассоциацию молодежных карт молодым людям из любых уголков мира будет проще знакомиться с Беларусью, узнавать о направлениях образования в нашей стране и поддержке молодежного предпринимательства. Наши ребята тоже смогут активнее принимать участие в различных европейских программах и проектах.
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БРСМ и Европейская ассоциация молодёжных карт договорились о сотрудничестве. Какие скидки получат белорусы
Новости Беларуси. Соглашение БРСМ и Европейской ассоциации молодежных карт подписано 3 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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