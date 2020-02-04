Спустя год в центре Минска открылась кофейня при «Луче», которая уже закрывалась

Источник материала: Tut.by

На Независимости, 18 в фирменном магазине «Луч» открылась кофейня, которая в 2018 году проработала всего месяц в этом же месте и закрылась. Узнали, что стало реальной причиной закрытия в прошлый раз и как компания собирается конкурировать с соседними заведениями в самом центре города.





Эта кофейня — уже третий совместный проект завода «Луч» и «ИммаСтар Компани». Два заведения работают в Минске, еще одно — в Бресте. Главная особенность — кофейня работает в одном помещении с магазином часов.

По словам руководителей, открытие заведения напрямую влияет на рост продаж. Если год назад этот показатель составлял примерно 40%, то сейчас эта цифра еще выше.

— Завод доволен сотрудничеством. Мы генерируем трафик — по сути, это дополнительная реклама, кроме этого, мы возмещаем свою часть аренды, то есть снижаем нагрузки, и магазин от этого становится более рентабельным, — говорит руководитель кофейни Вячеслав Жадан.

Почему так быстро закрылись и открылись в том же виде





Напомним, в 2018 году на этом же месте и в таком же виде кофейня открылась , а спустя месяц — закрылась. Уточняем, что тогда стало причиной.

— Если говорить начистоту, у нас были некоторые разногласия с собственником помещения, поэтому пришлось доделать некоторые документы. Кроме этого, мы сюда отдельно проводили электроэнергию — на это тоже ушло время. Но мы очень хотели открыться к гастрофесту.

Внешне объект совсем не изменился, но в компании планируют вносить корректировки в процессе.

В прошлом году нам говорили, что в заведение вложили около 60−70 тысяч долларов, ко второму открытию понадобилось еще 20%.



Руководитель кофейни Вячеслав Жадан

Что касается первой кофейни на Толбухина, которую запустили в октябре в 2017 году, то она «отбилась» еще в декабре 2019 года и работает в плюс.

Подобных фирменных магазинов «Луч» больше нет — остались лишь островки с часами в крупных торговых центрах. У компании есть планы зайти и туда, но в ТЦ есть своя специфика — там четко сегментируют непродовольственные и продовольственные товары, а аренда может достигать и 6 тысяч евро в месяц. Как кофейной сети развиваться дальше?

— В торговые центры хочется, но мы осторожничаем. Сейчас мы ведем переговоры с крупнейшей IT-компанией, чтобы открыть кофейню с бариста внутри их офиса. Чтобы она была изолирована — только для сотрудников. На данный момент решается вопрос, как это будет оплачиваться, — говорит Жадан.

Свой кондитерский цех и первая кофейня, которую «отбили» за два года





Также в кофейне появились свои, а не от поставщика, десерты. Раньше компания заказывала у кондитеров сладости для «18.01», а теперь открыла свой кондитерский цех мощностью 1000 десертов в день, где работают шесть человек. Это количество продуктов распределяется не только на «18.01», но и на другие проекты «ИммаСтар Компани»

— Честно говоря, это не выгоднее, но это имиджевый вопрос. Мы понимаем, что так качество десертов будет лучше. Мы можем реагировать на спрос, ротировать десерты. А работая с другими поставщиками, надо подстраиваться под их правила.

Жадан говорит, что цены будут держать на прежнем уровне за счет оптимизации процессов.













В этом районе много кофеен, одна из них находится прямо по соседству. Цены на кофе там чуть ниже, например, американо стоит 2,5−3 рубля, капучино — 3−4. В «18.01» говорят, что надо обратить внимание и на форматы: у соседей — кофе с собой, а здесь есть около 30 посадочных мест.

В меню остались все те же позиции — кофе, напитки, коктейли, крафтовое пиво. Раньше в «18.01» продавали такой дорогой ферментированный кофе, как Black ivory или Kopi luwak. Он известен непростым способом изготовления: кофейные зерна проходят через пищеварительный тракт животного — в первом случае речь идет о слонах, а во втором про мусангов. Позиция Kopi luwak здесь все же останется с ценой 10 рублей за чашечку кофе.

Заведение будет работать с 8 до 23 часов в будни и в выходные с 9 утра, в первый час здесь делают большую скидку. Вот несколько позиций из меню.

Пирожное «Вкус детства» — 3,5 рубля. Тарт лимонный — 6 рублей. Американо — 3 рубля. Капучино — 4,5 рубля.

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