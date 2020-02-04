ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спустя год в центре Минска открылась кофейня при «Луче», которая уже закрывалась

04.02.2020 09:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На Независимости, 18 в фирменном магазине «Луч» открылась кофейня, которая в 2018 году проработала всего месяц в этом же месте и закрылась. Узнали, что стало реальной причиной закрытия в прошлый раз и как компания собирается конкурировать с соседними заведениями в самом центре города.


Эта кофейня — уже третий совместный проект завода «Луч» и «ИммаСтар Компани». Два заведения работают в Минске, еще одно — в Бресте. Главная особенность — кофейня работает в одном помещении с магазином часов.

По словам руководителей, открытие заведения напрямую влияет на рост продаж. Если год назад этот показатель составлял примерно 40%, то сейчас эта цифра еще выше.

— Завод доволен сотрудничеством. Мы генерируем трафик — по сути, это дополнительная реклама, кроме этого, мы возмещаем свою часть аренды, то есть снижаем нагрузки, и магазин от этого становится более рентабельным, — говорит руководитель кофейни Вячеслав Жадан.

Почему так быстро закрылись и открылись в том же виде


Напомним, в 2018 году на этом же месте и в таком же виде кофейня открылась, а спустя месяц — закрылась. Уточняем, что тогда стало причиной.

— Если говорить начистоту, у нас были некоторые разногласия с собственником помещения, поэтому пришлось доделать некоторые документы. Кроме этого, мы сюда отдельно проводили электроэнергию — на это тоже ушло время. Но мы очень хотели открыться к гастрофесту.

Внешне объект совсем не изменился, но в компании планируют вносить корректировки в процессе.

В прошлом году нам говорили, что в заведение вложили около 60−70 тысяч долларов, ко второму открытию понадобилось еще 20%.


Руководитель кофейни Вячеслав Жадан

Что касается первой кофейни на Толбухина, которую запустили в октябре в 2017 году, то она «отбилась» еще в декабре 2019 года и работает в плюс.

Подобных фирменных магазинов «Луч» больше нет — остались лишь островки с часами в крупных торговых центрах. У компании есть планы зайти и туда, но в ТЦ есть своя специфика — там четко сегментируют непродовольственные и продовольственные товары, а аренда может достигать и 6 тысяч евро в месяц. Как кофейной сети развиваться дальше?

— В торговые центры хочется, но мы осторожничаем. Сейчас мы ведем переговоры с крупнейшей IT-компанией, чтобы открыть кофейню с бариста внутри их офиса. Чтобы она была изолирована — только для сотрудников. На данный момент решается вопрос, как это будет оплачиваться, — говорит Жадан.

Свой кондитерский цех и первая кофейня, которую «отбили» за два года


Также в кофейне появились свои, а не от поставщика, десерты. Раньше компания заказывала у кондитеров сладости для «18.01», а теперь открыла свой кондитерский цех мощностью 1000 десертов в день, где работают шесть человек. Это количество продуктов распределяется не только на «18.01», но и на другие проекты «ИммаСтар Компани»

— Честно говоря, это не выгоднее, но это имиджевый вопрос. Мы понимаем, что так качество десертов будет лучше. Мы можем реагировать на спрос, ротировать десерты. А работая с другими поставщиками, надо подстраиваться под их правила.

Жадан говорит, что цены будут держать на прежнем уровне за счет оптимизации процессов.




В этом районе много кофеен, одна из них находится прямо по соседству. Цены на кофе там чуть ниже, например, американо стоит 2,5−3 рубля, капучино — 3−4. В «18.01» говорят, что надо обратить внимание и на форматы: у соседей — кофе с собой, а здесь есть около 30 посадочных мест.

В меню остались все те же позиции — кофе, напитки, коктейли, крафтовое пиво. Раньше в «18.01» продавали такой дорогой ферментированный кофе, как Black ivory или Kopi luwak. Он известен непростым способом изготовления: кофейные зерна проходят через пищеварительный тракт животного — в первом случае речь идет о слонах, а во втором про мусангов. Позиция Kopi luwak здесь все же останется с ценой 10 рублей за чашечку кофе.

Заведение будет работать с 8 до 23 часов в будни и в выходные с 9 утра, в первый час здесь делают большую скидку. Вот несколько позиций из меню.

Пирожное «Вкус детства» — 3,5 рубля.

Тарт лимонный — 6 рублей.

Американо — 3 рубля.

Капучино — 4,5 рубля.

Читайте также

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на интересное событие

App Store Google Play
 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, что стало реальной причиной закрытия в прошлый раз и как компания собирается конкурировать с соседними заведениями в самом центре города.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Пинск прибудет ковчег с мощами святителя Луки Крымского и великомученицы Екатерины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Слуцк Город

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика