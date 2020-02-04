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"Моринская золотая рыбка" приглашает!

04.02.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Славится моринский край живописными берегами Немана, чистейшим сосновым воздухом и разнообразием рыбных блюд на столе местных хозяек.
Всех, кому по душе отдых на свежем воздухе с ароматной ухой, приглашаем на районный праздник "Моринская золотая рыбка", который состоится в субботу 8 февраля 2020 года в 14:00 в аг.Морино.

Вас встретит сама Моринская золотая рыбка с бывалым Рыбаком.

На празднике у всех будет возможность отведать ухи фирменных рецептов на конкурсе "Моринская золотая ушица", продемонстрировать молодецкую удаль, послушать задорные песни, шутки, приобрести сувениры, сладости, побывать на краеведческой выставке и фотовыставке из истории праздника, посетить площадку с аттракционами, сделать сэлфи и от души поплясать на танцевальном вечере.

&quot;Моринская золотая рыбка&quot; приглашает!

&quot;Моринская золотая рыбка&quot; приглашает!

 
 
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Славится моринский край живописными берегами Немана, чистейшим сосновым воздухом и разнообразием рыбных блюд на столе местных хозяек.Всех,...
 
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