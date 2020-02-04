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Лукашенко приехал в Добруш: выделит ли государство $83 млн на запуск завода по производству картона?

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Лукашенко приехал в Добруш: выделит ли государство млн на запуск завода по производству картона?

Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочей поездкой Добруш, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава государства ознакомится с реализацией инвестиционного проекта по техническому переоснащению Добрушской бумажной фабрики «Герой труда». Здесь еще в 2012 году начали строить завод по выпуску мелованных и немелованных видов картона с объемом производства 200 тыс. т картона в год, но работы так и не были завершены. Объект законсервирован.

В прошлом году Совет Министров утвердил схему завершения проекта отдельными пусковыми комплексами с привлечением специализированных организаций в качестве подрядчиков по каждому направлению. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2020 году, а в 2022-м он должен выйти на проектную мощность.

С чего все начиналось

Изначально ожидалось, что инвестпроект по переоснащению фабрики будет завершен в 2015 году. Однако это не было сделано, поскольку китайский генподрядчик компания «Сюань Юань» неоднократно срывала сроки из-за проблем с финансированием. В 2018 году контракт с нею был расторгнут.

Общая стоимость завода составляла почти $350 млн. С начала реализации проекта генподрядчику было заплачено более $265 млн. Остаток кредитных ресурсов (около $83) остался неосвоенным и по ходатайству Министерства финансов был зачтен Государственным банком развития Китая в счет погашения основного долга.

Сколько надо денег для запуска завода

Сейчас завод готов примерно на 95%. Для завершения работ необходимо $83 млн. Половину этих денег необходимо заплатить австрийской компании Andritz, которая должна заняться запуском основной технологии. Остальные средства будут потрачены на запуск энергокомплекса, очистных сооружений и водоподготовки, общестроительные и проектные работы, дозакупку оборудования.

Изучить необходимость оказания государственной поддержки в отношении нескольких проблемных инвестиционных проектов, в том числе завода в Добруше, Александр Лукашенко поручил на соответствующем совещании в декабре прошлого года. Он подчеркнул, что нельзя разбрасываться средствами и нужны гарантии, что спустя некоторое время предприятия снова не обратятся за помощью.

Почему этот проект так важен

В концерне «Беллесбумпром» пояснили, что ввод в эксплуатацию этого завода позволит значительно увеличить объем производства импортозамещающей картонной продукции, из которой можно сделать широкий ассортимент бумажной упаковки.

«Учитывая отсутствие в Беларуси и России производителей аналогичного высококачественного картона, следует ожидать значительного увеличения объемов его переработки для нужд пищевой, легкой, медицинской, парфюмерной и полиграфической промышленности, — отметили в концерне. — Поэтому выпуск картона в Беларуси — это в первую очередь большие возможности по развитию новых производств, специализирующихся на выпуске экологичной упаковки, а во-вторых — значительный вклад в увеличение экспорта целлюлозно-бумажной отрасли Беларуси».

https://www.belta.by

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко посещает сегодня с рабочей поездкой Добруш, передает корреспондент БЕЛТА. Глава государства ознакомится с реализацией...
 
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