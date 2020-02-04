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Стал известен самый кассовый фильм за всю историю кинопроката России и СНГ. Вы его 100% видели
Источник материала: Tut.by
Комедия Клима Шипенко «Холоп» обогнала по кассовым сборам «Движение вверх» и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ. Об этом
Прокатный хит про перевоспитание мажора, который месяц тому
Издание отмечает, что речь идет именно о бокс-офисе в России и странах СНГ. Еще с середины 1990-х годов статистика кассовых сборов российского кинопроката ведется с учетом стран СНГ (эти цифры являются основными для киностудий Голливуда и дистрибьюторов). Говоря конкретно о сборах в России и не учитывая данные по СНГ, «Холоп» все еще занимает вторую строчку и уступает «Движению вверх». Чтобы обогнать спортивную драму, ему недостает чуть более 27 миллионов рублей, то есть 907 тысяч белорусских рублей.
По сюжету молодой мажор Гриша заигрался в красивую жизнь и решил, что ему все дозволено. Он натворил много дел, и теперь ему грозит тюрьма. Чтобы исправить своего сына, отчаявшийся отец-олигарх идет на крайние меры. Вместе со своей любовницей и ее другом-психологом он придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздается атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое.
Напомним, что картина «Холоп» от режиссера скандального «Текста» больше месяца лидировала в минском прокате, причем с большим отрывом от конкурентов по кассовым сборам. Его смог
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Комедия Клима Шипенко «Холоп» обогнала по кассовым сборам «Движение вверх» и стала самым кассовым фильмом за всю историю кинопроката России и СНГ. Об этом пишет...
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