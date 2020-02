15 навыков, за которые работодатели готовы платить больше в 2020 году

Источник материала: Ежедневник



фото: tupa-germania.ru

Какие навыки хотят видеть в кандидатах работодатели, и за что они готовы платить самые высокие вознаграждения?

В обзоре LinkedIn Learning под названием The skills companies need most перечислены самые востребованные навыки, которые помогли кандидатам найти хорошо оплачиваемую работу в 2019 году, сообщает портал Executive .

Обзор был составлен на основе анализа более 20 млн вакансий и более 660 млн профилей.

5 самых востребованных soft skills

Soft skills, или гибкие навыки – неосязаемы. Их сложнее выделить и развить, однако они обязательны для межличностного общения и ведения успешного бизнеса.

5. Эмоциональный интеллект

Способность воспринимать, оценивать и реагировать как на свои эмоции, так и на эмоции других людей. Навык имеет решающее значение для руководящих должностей. Управленцам необходима эмпатия, уметь сопереживать сотрудникам, понимать их эмоциональное состояние и проявлять свои человеческие качества по отношению к ним.

4. Адаптивность

Бесценное качество для компаний в постоянно меняющемся бизнес-ландшафте. Работодатели высоко ценят способность позитивно воспринимать перемены и сохранять профессионализм в стрессовых ситуациях.

3. Сотрудничество

Быть частью высокоэффективной команды – значит, уметь сотрудничать. Этот навык неизменно находится в списке обязательных для кандидатов практически на любые престижные должности.

2. Убеждение

Особенно ценен этот навык для маркетологов, продажников, проектных менеджеров. Сотрудники, обладающие даром убеждения, ценны как стартапов и малого и среднего бизнеса, так и для огромных корпораций.

1. Креативность

Ингредиент N1 для создания новых бизнес-моделей. В 2020 году она по-прежнему останется самым желанным для работодателей гибким навыком. Сотрудники, умеющие мыслить творчески, находить нестандартные выходы в критических ситуациях, предлагать инновационные идеи – всегда в почете.

10 самых востребованных hard skills

Эти технические навыки определить в кандидате гораздо проще. Они конкретны и поддаются измерению. Их также легче приобрести кандидатам, окончив курсы или мастер-классы, подтвердив это сертификатами.

10. Видеопроизводство

По оценкам компании Cisco, к 2022 году 82% мирового интернет-трафика будет приходиться именно на долю видео, поэтому этот навык пользуется высоким спросом у компаний.

9. Научные вычисления

Необходимый технический навык для разработки моделей машинного обучения, а также для применения статистических и аналитических подходов для работы с большими данными, используя такой язык программирования как Python, систему компьютерной математики MATLAB и другие программы.

8. Продажи

Как и в прошлом году, этот навык вошел в топ-10 технических навыков и сохранил 8 место за собой без изменений. Владение техниками и навыками продаж помогает сотрудникам управлять командами, работать с кросс-функциональными партнерами, а также продавать на самых высоких уровнях бизнеса.

7. Аффилированный маркетинг

Аффилированный маркетинг или как его еще называют партнерский маркетинг – новичок рейтинга технических навыков. В связи со снижением эффективности традиционных рекламных каналов и рекламы в социальных сетях усиливается роль различных партнерских программ, способных генерировать продажи, поэтому спрос на данный навык стремительно растет и становится обязательным требованием для специалистов по маркетингу.

6. Бизнес-анализ

Этот навык сделал самый значительный скачок с прошлого года и поднялся на 10 пунктов в рейтинге технических навыков. Владея бизнес-анализом, команды могут выявлять ошибки, проверять требования всех заинтересованных сторон и, в конечном счете, предотвращать провалы и неудачи проектов.

5. UX design

Этот навык занимает 5 место (как и в прошлом году). Специалисты по UX design помогают организациям получить экспертные знания, чтобы создавать более ориентированные на человека продукты, добиваться более приятного и удобного взаимодействия с пользователем.

4. Искусственный интеллект (ИИ)

ИИ один из самых горячих сегментов IT. Тем не менее этот навык потерял свою востребованность на два пункта по сравнению с прошлым годом. ИИ подразделяется на различные сегменты: машинное обучение и обработка естественного языка. Компании применяют ИИ для того, чтобы оптимизировать и упростить различные процессы, повысить эффективность бизнеса.

3. Аналитическое рассуждение

Аналитические рассуждения применяются для того, чтобы извлечь смысл из всех данных, которыми располагает бизнес. Инструменты аналитики и бизнес-аналитики (BI) применяются для того, чтобы создавать показательные панели мониторинга и лучше понимать, что делать с полученными данными.

2. Облачные вычисления

Облачные вычисления были техническим навыком номер один в 2019 году. В этом году они потеряли одну позицию и спустились на второе место. Тем не менее работодатели по-прежнему высоко ценят специалистов, в арсенале которых есть этот навык. Облачные вычисления поддерживают такие технологии как Microsoft Azure, Google Apps и iCloud. Кстати, получение сертификации Google Certified Professional Cloud Architect гарантирует обладателю получить хорошую работу, потому что является самой высокооплачиваемой ИТ-сертификацией 2019 года по данным LinkedIn.

1. Блокчейн

Новичок рейтинга, который сразу стал его лидером. Хотя технология блокчейн появилась десять лет назад как средство хранения и перемещения криптовалюты, ее можно применять ко всем формам данных. Блокчейн предлагает инновационный способ хранения, проверки, авторизации и безопасного перемещения данных в интернете.

Осведомленность компаний относительно применения технологии блокчейн растет, как и спрос на таланты в этой сфере. Интерес к специалистам блокчейн обусловлен тем, что бизнес хочет разобраться и лучше понять, в каких областях можно применить технологию, но, к сожалению, пока мало людей, обладающих этими навыками.