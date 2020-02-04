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15 навыков, за которые работодатели готовы платить больше в 2020 году
04.02.2020 11:05 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: tupa-germania.ru
Какие навыки хотят видеть в кандидатах работодатели, и за что они готовы платить самые высокие вознаграждения?
В обзоре LinkedIn Learning под названием The skills companies need most перечислены самые востребованные навыки, которые помогли кандидатам найти хорошо оплачиваемую работу в 2019 году, сообщает портал
Обзор был составлен на основе анализа более 20 млн вакансий и более 660 млн профилей.
5 самых востребованных soft skills
Soft skills, или гибкие навыки – неосязаемы. Их сложнее выделить и развить, однако они обязательны для межличностного общения и ведения успешного бизнеса.
5. Эмоциональный интеллект
Способность воспринимать, оценивать и реагировать как на свои эмоции, так и на эмоции других людей. Навык имеет решающее значение для руководящих должностей. Управленцам необходима эмпатия, уметь сопереживать сотрудникам, понимать их эмоциональное состояние и проявлять свои человеческие качества по отношению к ним.
4. Адаптивность
Бесценное качество для компаний в постоянно меняющемся бизнес-ландшафте. Работодатели высоко ценят способность позитивно воспринимать перемены и сохранять профессионализм в стрессовых ситуациях.
3. Сотрудничество
Быть частью высокоэффективной команды – значит, уметь сотрудничать. Этот навык неизменно находится в списке обязательных для кандидатов практически на любые престижные должности.
2. Убеждение
Особенно ценен этот навык для маркетологов, продажников, проектных менеджеров. Сотрудники, обладающие даром убеждения, ценны как стартапов и малого и среднего бизнеса, так и для огромных корпораций.
1. Креативность
Ингредиент N1 для создания новых бизнес-моделей. В 2020 году она по-прежнему останется самым желанным для работодателей гибким навыком. Сотрудники, умеющие мыслить творчески, находить нестандартные выходы в критических ситуациях, предлагать инновационные идеи – всегда в почете.
10 самых востребованных hard skills
Эти технические навыки определить в кандидате гораздо проще. Они конкретны и поддаются измерению. Их также легче приобрести кандидатам, окончив курсы или мастер-классы, подтвердив это сертификатами.
10. Видеопроизводство
По оценкам компании Cisco, к 2022 году 82% мирового интернет-трафика будет приходиться именно на долю видео, поэтому этот навык пользуется высоким спросом у компаний.
9. Научные вычисления
Необходимый технический навык для разработки моделей машинного обучения, а также для применения статистических и аналитических подходов для работы с большими данными, используя такой язык программирования как Python, систему компьютерной математики MATLAB и другие программы.
8. Продажи
Как и в прошлом году, этот навык вошел в топ-10 технических навыков и сохранил 8 место за собой без изменений. Владение техниками и навыками продаж помогает сотрудникам управлять командами, работать с кросс-функциональными партнерами, а также продавать на самых высоких уровнях бизнеса.
7. Аффилированный маркетинг
Аффилированный маркетинг или как его еще называют партнерский маркетинг – новичок рейтинга технических навыков. В связи со снижением эффективности традиционных рекламных каналов и рекламы в социальных сетях усиливается роль различных партнерских программ, способных генерировать продажи, поэтому спрос на данный навык стремительно растет и становится обязательным требованием для специалистов по маркетингу.
6. Бизнес-анализ
Этот навык сделал самый значительный скачок с прошлого года и поднялся на 10 пунктов в рейтинге технических навыков. Владея бизнес-анализом, команды могут выявлять ошибки, проверять требования всех заинтересованных сторон и, в конечном счете, предотвращать провалы и неудачи проектов.
5. UX design
Этот навык занимает 5 место (как и в прошлом году). Специалисты по UX design помогают организациям получить экспертные знания, чтобы создавать более ориентированные на человека продукты, добиваться более приятного и удобного взаимодействия с пользователем.
4. Искусственный интеллект (ИИ)
ИИ один из самых горячих сегментов IT. Тем не менее этот навык потерял свою востребованность на два пункта по сравнению с прошлым годом. ИИ подразделяется на различные сегменты: машинное обучение и обработка естественного языка. Компании применяют ИИ для того, чтобы оптимизировать и упростить различные процессы, повысить эффективность бизнеса.
3. Аналитическое рассуждение
Аналитические рассуждения применяются для того, чтобы извлечь смысл из всех данных, которыми располагает бизнес. Инструменты аналитики и бизнес-аналитики (BI) применяются для того, чтобы создавать показательные панели мониторинга и лучше понимать, что делать с полученными данными.
2. Облачные вычисления
Облачные вычисления были техническим навыком номер один в 2019 году. В этом году они потеряли одну позицию и спустились на второе место. Тем не менее работодатели по-прежнему высоко ценят специалистов, в арсенале которых есть этот навык. Облачные вычисления поддерживают такие технологии как Microsoft Azure, Google Apps и iCloud. Кстати, получение сертификации Google Certified Professional Cloud Architect гарантирует обладателю получить хорошую работу, потому что является самой высокооплачиваемой ИТ-сертификацией 2019 года по данным LinkedIn.
1. Блокчейн
Новичок рейтинга, который сразу стал его лидером. Хотя технология блокчейн появилась десять лет назад как средство хранения и перемещения криптовалюты, ее можно применять ко всем формам данных. Блокчейн предлагает инновационный способ хранения, проверки, авторизации и безопасного перемещения данных в интернете.
Осведомленность компаний относительно применения технологии блокчейн растет, как и спрос на таланты в этой сфере. Интерес к специалистам блокчейн обусловлен тем, что бизнес хочет разобраться и лучше понять, в каких областях можно применить технологию, но, к сожалению, пока мало людей, обладающих этими навыками.
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Какие навыки хотят видеть в кандидатах работодатели, и за что они готовы платить самые высокие вознаграждения?
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