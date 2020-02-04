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Экспресс-доставка CDEK зашла в Беларусь

04.02.2020 10:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Представитель рынка экспресс-доставки России, компания CDEK, в ближайшее время запустит доставку товаров для белорусских интернет-магазинов.

Как сообщила представитель CDEK Дарья Левцова на конференции eRetailForum 2020, оператор уже открыл представительства в 15 городах Беларуси. Пока доставка осуществляется с привлечением сторонних курьерских служб без возможности оплатить товар наложенным платежом.

Компания уже получила почтовую лицензию и запустит в нашей стране полноценный сервис, где клиенты смогут оплачивать товар курьеру. В самое ближайшее время компания планирует создать собственную курьерскую службу и отказаться от услуг сторонних операторов.
 
 
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Представитель рынка экспресс-доставки России, компания CDEK, в ближайшее время запустит доставку товаров для белорусских интернет-магазинов.
 
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