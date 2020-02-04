Экспресс-доставка CDEK зашла в Беларусь

Как сообщила представитель CDEK Дарья Левцова на конференции eRetailForum 2020, оператор уже открыл представительства в 15 городах Беларуси. Пока доставка осуществляется с привлечением сторонних курьерских служб без возможности оплатить товар наложенным платежом.





Компания уже получила почтовую лицензию и запустит в нашей стране полноценный сервис, где клиенты смогут оплачивать товар курьеру. В самое ближайшее время компания планирует создать собственную курьерскую службу и отказаться от услуг сторонних операторов.