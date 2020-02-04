Китай признал ошибки в борьбе с распространением коронавируса









Как сообщил Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии, реакция на распространение вируса выявила "ошибки и затруднения" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщают СМИ.





Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными.





Вместе с тем, МИД Китая назвал очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.





По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чунинг, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).





«Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — сказала она.





Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года.