ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китай признал ошибки в борьбе с распространением коронавируса

04.02.2020 09:50 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Председатель КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией, в ходе которого руководство Китая признало ошибки, допущенные в борьбе со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV.



Как сообщил Постоянный комитет Политбюро ЦК компартии, реакция на распространение вируса выявила "ошибки и затруднения" в национальной системе реагирования на чрезвычайные ситуации, сообщают СМИ.

Кроме того, участники совещания отметили, что необходимо улучшить санитарные условия в общественных местах и бороться с нелегальными рынками, где торгуют дикими животными.

Вместе с тем, МИД Китая назвал очень низким процент смертности от коронавируса, который составил 2,1% от всех случаев заражения.

По словам пресс-секретаря внешнеполитического ведомства КНР Хуа Чунинг, смертность от нового вируса значительно ниже, чем от ОРВИ, Эболы и вируса респираторного синдрома (MERS).

«Мы полностью убеждены, что готовы победить это заболевание», — сказала она.

Первые случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в китайском Ухане в декабре прошлого года.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель КНР Си Цзиньпин созвал совещание Политбюро компартии, посвященное вопросам профилактики и контроля над эпидемией, в ходе которого руководство Китая...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Я б в спасатели пошел…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика