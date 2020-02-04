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Лукашенко приехал в Добруш
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко приехал в Добруш. Во вторник руководитель государства посещает бумажную фабрику "Герой труда",
Как ожидается, Александр Лукашенко не только познакомится с ситуацией на Добрушской бумажной фабрике, но и традиционно выскажется на самые актуальные темы.
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Александр Лукашенко приехал в Добруш. Во вторник руководитель государства посещает бумажную фабрику "Герой труда", сообщает телеграмм-канал Пул Первого.
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