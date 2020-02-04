Лукашенко приехал в Добруш

Ещё на прошлой неделе в Добруше начали готовиться к приезду Лукашенко: красили заборы и бордюры, косили траву, рубили кустарник . Лукашенко: красили заборы и бордюры, косили траву, рубили кустарник





Как ожидается, Александр Лукашенко не только познакомится с ситуацией на Добрушской бумажной фабрике, но и традиционно выскажется на самые актуальные темы.