В Осиповичском районе планируется ремонт двух школ

Источник материала: Асiповiцкi край

За европейские деньги

В рамках проекта «Модернизация системы образования Республики Беларусь» МБРР выделил кредиты на капитальный ремонт, реконструкцию и оснащение современным оборудованием 220 белорусских учреждений общего среднего образования. В этот список вошли Лапичская и Вязьевская СШ, причем в эксплуатацию обе они должны быть сданы в текущем году.

Мониторим ситуацию на «стройплощадках».

Ремонт здания Лапичской СШ начался 13 января, а педагоги и ученики временно перебрались в Жорновскую СШ. По словам директора последней Николая Пищова, «уплотнение» прошло без особых сложностей и неожиданностей. Времени на подготовку для работы в особых условиях было достаточно, поскольку первоначально переезд планировался 1 ноября. К тому же здание рассчитано на 320 учеников, тогда как жорновских и лапичских детей вместе получается всего 300. Даже вводить вторую смену не понадобилось, только школьники-«квартиранты» средних и старших классов начинают занятия в 11 часов. Каких-то проблем совместимости не возникло — ученики и учителя живут дружно.

Что же касается Вязьевской СШ, то она пока в ожидании перемен. Задержка в начале работ связана с отсутствием подрядчиков. Инвесторы предъявляют к строителям очень высокие требования, и победителей в тендерных торгах сегодня нет.

Придирчивость МБРР обоснована: банк намерен превратить Вязьевскую школу в эталон — одно из самых современных учреждений образования страны по уровню организации пространства, в котором дети обучаются и развиваются. Такая цель не допускает компромиссов в темпах и качестве работ.