Стиль «бохо» на примере минской квартиры, в которой не каждый смог бы жить

Источник материала: Tut.by

Использовать яркие цвета в интерьерах квартир решаются не многие. Поэтому красочные и насыщенные стили «бохо» или «китч» всегда воспринимаются неоднозначно. В то же время интерьеры, наполненные цветом, свойственны творческим и ироничным натурам, которые ценят винтажную мебель и предметы современного абстрактного искусства. Оказавшись в такой квартире, ее можно разглядывать часами. Один из таких примеров мы нашли в Минске на улице Якубовского.



Фото: Куфар. Недвижимость

Сначала вам может показаться, что интерьер квартиры слишком яркий и наполнен бессмысленными вещами, вроде тех, что дарят на день рождения плохо знающие именинника люди или мега-креативные пиарщики на работе. Но это совсем не так. Это жилье наполнено вещами ручной работы и явно авторскими картинами.



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость



Фото: Куфар. Недвижимость

Как еще могут выглядеть интерьеры в стиле «бохо»



Фото: rehouz.info



Фото: rehouz.info



Фото: rehouz.info



Фото: rehouz.info