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Стиль «бохо» на примере минской квартиры, в которой не каждый смог бы жить

04.02.2020 12:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Использовать яркие цвета в интерьерах квартир решаются не многие. Поэтому красочные и насыщенные стили «бохо» или «китч» всегда воспринимаются неоднозначно. В то же время интерьеры, наполненные цветом, свойственны творческим и ироничным натурам, которые ценят винтажную мебель и предметы современного абстрактного искусства. Оказавшись в такой квартире, ее можно разглядывать часами. Один из таких примеров мы нашли в Минске на улице Якубовского.


Фото: Куфар. Недвижимость

Сначала вам может показаться, что интерьер квартиры слишком яркий и наполнен бессмысленными вещами, вроде тех, что дарят на день рождения плохо знающие именинника люди или мега-креативные пиарщики на работе. Но это совсем не так. Это жилье наполнено вещами ручной работы и явно авторскими картинами.


Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Фото: Куфар. Недвижимость

Как еще могут выглядеть интерьеры в стиле «бохо»


Фото: rehouz.info

Фото: rehouz.info

Фото: rehouz.info

Фото: rehouz.info
 
Теги: Минск
 
 
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