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На базе локомотивного депо Осиповичи прошло соревнование железнодорожников

04.02.2020 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Показали класс

 

Белорусская железная дорога ежегодно организовывает конкурс «Лучший по профессии» среди работников локомотивных бригад, который проводится поэтапно: в локомотивных депо, отделениях, а затем — финальная встреча, на которой определяются самые высокопрофессиональные работники отрасли.

В этом году итоговое мероприятие впервые провели в Осиповичах. Место выбрано неспроста: наши машинисты неоднократно подтверждали высокий уровень профессионализма.

 В ходе мероприятия свое мастерство продемонстрировали самые достойные машинисты электропоездов и электровозов, а также их помощники и машинисты-инструкторы из всех отделений Белорусской железной дороги, кроме Витебского, где отсутствует движение на электротяге. Соревнования проходили в три тура: проверялись теоретические знания, выполнялось практическое задание и компьютерное тестирование. Руководство локомотивного депо заранее подготовило для выполнения конкурсных испытаний кабинеты и локомотивы, а также компьютеры и необходимые инструменты. В актовом зале прошло организационное собрание, на котором были оговорены требования и правила выполнения заданий, участников разделили на подгруппы.На базе локомотивного депо Осиповичи прошло соревнование железнодорожников

Знания и умения конкурсантов оценивала комиссия в составе ведущего инженера службы локомотивного хозяйства Белорусской железной дороги Сергея Ткаченко, начальника отдела эксплуатационной работы дорожного центра по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров Андрея Петрова, преподавателя дорожного центра Сергея Цалко, машиниста-инструктора локомотивного депо Орша Дениса Степанова. Проверка теоретической подготовки проводилась с использованием разработанной конструкторско-техническим центром «Единой системы проверки и контроля знаний работников Белорусской железной дороги».

В аудитории, где работали железнодорожники, стояла напряженная тишина. Конкурсанты сосредоточенно отвечали на вопросы.

Второе задание проходило в кабине электровоза, куда поочередно поднимались машинисты. Им была поставлена четкая задача: проверить готовность, устранить неисправность (искусственно созданную), сцепить локомотив с составом и подготовить к отправлению по маршруту. На это выделялось 15 минут.

Первым жеребьевка в кабину направила Александра Коростелёва. Для него этот конкурс особенный, ведь представитель Брестского отделения приехал в локомотивное депо, в котором для него все знакомо и близко: когда-то отработал здесь около десяти лет. Но так распорядилась судьба, что после женитьбы на жительнице Бреста год назад машинист переехал в этот областной центр. И сейчас к бывшим коллегам приехал уже в качестве соперника.

Член комиссии Денис Степанов поддерживал конкурсантов в роли помощника машиниста, подавая по их просьбе необходимый инструмент. Еще немного — и задание выполнено. Следующий!

А тем временем помощники машинистов электровозов демонстрировали свою техническую грамотность и умение быстро принимать верные решения. Вот проходит испытание наш земляк Евгений Ковалёв. Подойдя к электровозу, он получает вводную. Парень быстро отпускает тормоза, выпускает воздух из запасного резервуара и дальше действует по инструкции…

Во второй половине дня, когда все испытания остались позади, конкурсанты снова собрались в актовом зале, где внимательно выслушали итоги, поприветствовали победителей.

Радовались за коллег по депо и осиповчане. Среди машинистов-инструкторов безоговорочную победу с явным преимуществом одержал Алексей Зут. Вторые места в своих подгруппах заняли машинист электропоезда Кирилл Сувалов и помощник машиниста электровоза Евгений Ковалёв.

Подводя итоги состязания, Сергей Ткаченко удовлетворенно отметил, что значительно вырос профессиональный уровень помощников машинистов и рекомендовал на местах рассмотреть вопрос о переводе их за правое крыло локомотива, а лучшим машинистам присвоить очередной класс квалификации.

Инна Заскевич.

i.zaskevich@gzt-akray.by

 
Теги: Брест
 
 
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