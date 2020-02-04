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Названы самые мощные Android-смартфоны начала 2020 года
Источник материала: Tut.by
Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu
На десятой строчке расположился Huawei Mate 30 в версии с 5G. Устройство работает на фирменном процессоре Kirin 990 5G, благодаря чему набрало 472 тысячи баллов. Интересно, что Honor V30 Pro 5G с таким же процессором занял восьмое место с результатом уже в 481 тысячу баллов.
Все остальные смартфоны в рейтинге AnTuTu работают на процессоре от компании Qualcomm — Snapdragon 855+. Несмотря на это, результаты разнятся достаточно сильно — от 476 до 504 тысяч очков (соответственно для OPPo Reno Ace и Vivo iQOO Neo 855). Предположим, что разницу в цифрах можно объяснить разным уровнем оптимизации прошивок, скоростью памяти и другими параметрами.
Ниже — полный список смартфонов с баллами:
Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:
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Большинство аппаратов в рейтинге - от китайских производителей.
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