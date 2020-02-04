Названы самые мощные Android-смартфоны начала 2020 года

Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг с самыми производительными смартфонами, прошедшими тестирование в январе. Несмотря на то, что большинство аппаратов технически мало чем отличаются друг от друга, результаты разнятся.



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На десятой строчке расположился Huawei Mate 30 в версии с 5G. Устройство работает на фирменном процессоре Kirin 990 5G, благодаря чему набрало 472 тысячи баллов. Интересно, что Honor V30 Pro 5G с таким же процессором занял восьмое место с результатом уже в 481 тысячу баллов.

Все остальные смартфоны в рейтинге AnTuTu работают на процессоре от компании Qualcomm — Snapdragon 855+. Несмотря на это, результаты разнятся достаточно сильно — от 476 до 504 тысяч очков (соответственно для OPPo Reno Ace и Vivo iQOO Neo 855). Предположим, что разницу в цифрах можно объяснить разным уровнем оптимизации прошивок, скоростью памяти и другими параметрами.

Ниже — полный список смартфонов с баллами:

Vivo iQOO Neo 855 — 504 796 баллов VIvo iQOO Pro 5G — 502 288 баллов Vivo NEX 3 — 498 223 балла OnePlus 7T Pro — 496 134 балла OnePlus 7T — 495 733 балла ASUS ROG Phone 2 — 491 491 балл Realme X2 Pro — 481 106 баллов Honor V30 Pro 5G — 481 121 балл Oppo Reno Ace — 476 144 балла Huawei Mate 30 Pro 5G — 472 698 баллов

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