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Названы самые мощные Android-смартфоны начала 2020 года

04.02.2020 13:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг с самыми производительными смартфонами, прошедшими тестирование в январе. Несмотря на то, что большинство аппаратов технически мало чем отличаются друг от друга, результаты разнятся.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: burst.shopify.com

На десятой строчке расположился Huawei Mate 30 в версии с 5G. Устройство работает на фирменном процессоре Kirin 990 5G, благодаря чему набрало 472 тысячи баллов. Интересно, что Honor V30 Pro 5G с таким же процессором занял восьмое место с результатом уже в 481 тысячу баллов.

Все остальные смартфоны в рейтинге AnTuTu работают на процессоре от компании Qualcomm — Snapdragon 855+. Несмотря на это, результаты разнятся достаточно сильно — от 476 до 504 тысяч очков (соответственно для OPPo Reno Ace и Vivo iQOO Neo 855). Предположим, что разницу в цифрах можно объяснить разным уровнем оптимизации прошивок, скоростью памяти и другими параметрами.

Ниже — полный список смартфонов с баллами:

  1. Vivo iQOO Neo 855 — 504 796 баллов
  2. VIvo iQOO Pro 5G — 502 288 баллов
  3. Vivo NEX 3 — 498 223 балла
  4. OnePlus 7T Pro — 496 134 балла
  5. OnePlus 7T — 495 733 балла
  6. ASUS ROG Phone 2 — 491 491 балл
  7. Realme X2 Pro — 481 106 баллов
  8. Honor V30 Pro 5G — 481 121 балл
  9. Oppo Reno Ace — 476 144 балла
  10. Huawei Mate 30 Pro 5G — 472 698 баллов

Смотрите, сколько у нас стоят популярные смартфоны:

 
 
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Большинство аппаратов в рейтинге - от китайских производителей.
 
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