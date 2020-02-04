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Нападение с ножом в здании жандармерии во Франции могло быть терактом

04.02.2020 13:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции нападение с ножом в здании жандармерии могло быть терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нападение с ножом в здании жандармерии во Франции могло быть терактом

Соответствующую версию проверяют специалисты. Дело в том, что незадолго до инцидента в полицию поступил звонок от человека, который назвал себя военным и заявил, что в Дьезе планируется атака со стороны члена «Исламского государства». Связаны ли эти события, пока непонятно. 

Нападение с ножом в здании жандармерии во Франции могло быть терактом

19-летний военный вооруженный ножом напал на стража порядка в жандармерии на северо-востоке страны. Защищаясь от злоумышленника, правоохранитель был вынужден применить газовый баллончик, а затем произвести два выстрела. С ранением полицейского доставили в больницу.

Нападение с ножом в здании жандармерии во Франции могло быть терактом

Нападение с ножом в здании жандармерии во Франции могло быть терактом

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Новости Франции. Во Франции нападение с ножом в здании жандармерии могло быть терактом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующую версию...
 
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