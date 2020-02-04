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Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге

04.02.2020 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Китая. Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована за пределами материкового Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге

Жертвой опасной болезни стал 39-летний мужчина в Гонконге. Известно, что в прошлом месяце он побывал в эпицентре вируса – городе Ухань.

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге

Число жертв эпидемии продолжает расти. Умерли уже 425 человек, количество заболевших превысило 20 тысяч. Но есть и успехи. Медикам удалось вылечить более 630 пациентов. Власти Китая разрешили американским специалистам вместе с делегацией Всемирной организации здравоохранения приступить к изучению заболевания.

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Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге

Ожидается, что эксперты прибудут в Поднебесную в ближайшие дни. Тем временем, эвакуация из китайской провинции Хубэй продолжается. Сегодня на родину вернулись больше двухсот австралийцев, в том числе десятки детей. Их разместили на острове Рождества, где они проведут 2 недели на карантине. 

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге

Зарегистрирована вторая смерть от коронавируса за пределами Китая. Жертвой стал мужчина в Гонконге

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Новости Китая. Вторая смерть от коронавируса зарегистрирована за пределами материкового Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Жертвой опасной...
 
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