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Как подпитывают бюджет Литвы компании с белорусским капиталом

04.02.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Число компаний с белорусским капиталом, вошедших в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, увеличилось в два раза.


По данным Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов Литвы (VMI), по итогам прошлого года самый значимый вклад среди них в литовскую казну сделала компания Yukon Advanced Optics Worldwide. Основанный лидчанином Александром Ольшевским производитель оптических приборов в 2019 году заплатил налогов на сумму свыше 5 млн евро и занял 185-ю строчку в рейтинге налогоплательщиков страны. Для сравнения: годом ранее эта компания была 267-й с объемом выплат 3,27 млн евро.

Вернулась в топ-500 после годичного перерыва компания Biriu kroviniu terminalas – владелец терминала сыпучих грузов в Клайпеде. С  2013 года владельцем ее 30-процентной доли является «Беларуськалий».  BKT заняла по итогам прошлого года 212-е место, а сумма ее налоговых перечислений составила 4, 56 млн евро.

В 2019 году «Беларуськалий» пытался приобрести еще один терминал в Клайпеде-Nemuno terminalas. Но возможная сделка была заблокирована  властями Литвы «из-за угрозы национальной безопасности».

Sodrugestvo Baltija, которая представляет на балтийском рынке продукцию кормового холдинга «Содружество», потеряла несколько позиций. В 2018 году компания была 234-й (объем платежей – 3,65 млн евро), а по итогам 2019 года заняла 271-е место. В прошлом году она перечислила в литовскую казну 3,56 млн евро.

Наконец, замыкает четверку белорусских представителей в топ-500 дистрибутор Белорусской металлургической компании Prekybos namai BMZ-Baltija. Торговый дом стал 474-й по объемам платежей, сумма которых составила 2,26 млн евро.


Перечень крупнейших поставщиков налогов в бюджет Литвы не претерпел изменений.

Его по-прежнему возглавляет нефтеперерабатывающая компания польского холдинга Orlen Orlen Lietuva. В прошлом году она перечислила в бюджет 335,2 млн евро (в 2018 году – 378,64 млн евро). В тройке также владелец сети АЗС Okseta (259 млн евро) и дистрибуторская дочка табачного гиганта Philip Morris Baltic (197,7 млн евро).
 
 
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Число компаний с белорусским капиталом, вошедших в топ-500 крупнейших налогоплательщиков Литвы, увеличилось в два раза.
 
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