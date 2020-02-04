ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расследование дела об убийстве Шеремета продлили до апреля

04.02.2020 13:15 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Расследование дела об убийстве Шеремета продлили до апреля
Фото из открытых источников

Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлено до апреля, сообщил прокурор Сергей Зузак. Информацию об этом передает «Общественное телевидение».

По информации источника, прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или о прекращении производства пока рано.

Ранее следователи ходатайствовали о продлении срока досудебного расследования до июня 2020 года, однако защита отметила, что для необходимых мероприятий было достаточно времени.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко.

Расследование дела об убийстве Шеремета продлили до апреля
Как убивали Шеремета. Через 3,5 года выяснилось, кто взорвал журналиста
Подробнее

Белорусский, российский и украинский журналист работал в последние пять лет жизни в Украине. Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года, подорвавшись в своем автомобиле.

По последней информации, остатки вещества, аналогичного тому, которое использовали при подрыве автомобиля Шеремета, обнаружили в мине, изъятой при обыске у подозреваемого Андрея Антоненко.

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее следователи ходатайствовали о продлении срока досудебного расследования до июня 2020 года, однако защита отметила, что для необходимых мероприятий было...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пад Мінскам затрымалі беларусаў і немца — прадавалі какаін і думалі скрасці аўто
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика