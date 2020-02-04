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Расследование дела об убийстве Шеремета продлили до апреля
04.02.2020 13:15 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлено до апреля, сообщил прокурор Сергей Зузак. Информацию об этом передает
По информации источника, прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или о прекращении производства пока рано.
Ранее следователи ходатайствовали о продлении срока досудебного расследования до июня 2020 года, однако защита отметила, что для необходимых мероприятий было достаточно времени.
12 декабря 2019 года украинские правоохранители объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко.
Белорусский, российский и украинский журналист работал в последние пять лет жизни в Украине. Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года, подорвавшись в своем автомобиле.
По последней информации, остатки вещества, аналогичного тому, которое
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Ранее следователи ходатайствовали о продлении срока досудебного расследования до июня 2020 года, однако защита отметила, что для необходимых мероприятий было...
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