Расследование дела об убийстве Шеремета продлили до апреля

Расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета продлено до апреля, сообщил прокурор Сергей Зузак. Информацию об этом передает «Общественное телевидение».

По информации источника, прокурор пояснил, что принимать решение о направлении обвинительного акта в суд или о прекращении производства пока рано.

Ранее следователи ходатайствовали о продлении срока досудебного расследования до июня 2020 года, однако защита отметила, что для необходимых мероприятий было достаточно времени.

12 декабря 2019 года украинские правоохранители объявили, что подозревают в убийстве Павла Шеремета пятерых участников силовой операции в Донбассе - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко, Яну Дугарь и супругов Владислава и Ирину Грищенко.

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Белорусский, российский и украинский журналист работал в последние пять лет жизни в Украине. Шеремет погиб в Киеве 20 июля 2016 года, подорвавшись в своем автомобиле.

По последней информации, остатки вещества, аналогичного тому, которое использовали при подрыве автомобиля Шеремета, обнаружили в мине, изъятой при обыске у подозреваемого Андрея Антоненко.