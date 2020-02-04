Макей: Беларусь готова отправить посла в США в самое ближайшее время

Об этом заявил министр иностранных дел Владимир Макей. По его словам, уже есть кандидатуры, которые согласовываются, но фамилий он не назвал. Как известно, окончательное решение примет Александр Лукашенко.









Как стало известно накануне, послом США в Беларуси Белый дом может назначить "ветерана дипломатии" Джули Фишер. Официального запроса в МИД Беларуси еще не поступало.





Во вторник Лукашенко заявил, что "период холода" в отношениях с США закончился.





Напомним, послы были отозваны после того, как весной 2008 года США ввели санкции против "Белнефтехима". Это была реакция на нарушение прав человека в нашей стране.





Власти Беларуси отозвали своего посла и предложили уехать послу Соединенных Штатов. Штат американского посольства в Минске сократили с 35 до 5 человек, с тех пор дипломатическое представительство возглавляет временный поверенный.





Потепление отношений между Минском и Вашингтоном произошло в 2014 году. Недавно Беларусь посетил госсекретарь США Майк Помпео. Он позитивно оценил свой визит в нашу страну.