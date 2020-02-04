МАРТ показал список пластиковой посуды, которую запретят в общепите

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А вот пластиковые крышки, ложки и вилки могут оставить для использования, так как аналогичной по цене альтернативы им пока нет.

В проекте постановления МАРТ назвали одноразовую пластиковую посуду, которую могут запретить использовать в объектах общепита с 1 января 2021 года.

Свои предложения можно можно внести по 10 февраля.

Со следующего года Беларусь намерена снижать использование пластика и поэтапно переходить на использование экологичной упаковки.

