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МАРТ показал список пластиковой посуды, которую запретят в общепите
Источник материала: Myfin
А вот пластиковые крышки, ложки и вилки могут оставить для использования, так как аналогичной по цене альтернативы им пока нет.
В проекте постановления МАРТ назвали одноразовую пластиковую посуду, которую могут запретить использовать в объектах общепита с 1 января 2021 года.
Свои предложения можно можно внести по 10 февраля.
Со следующего года Беларусь намерена снижать использование пластика и поэтапно переходить на использование экологичной упаковки.
Источник: Myfin.by
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