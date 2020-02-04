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МАРТ показал список пластиковой посуды, которую запретят в общепите

04.02.2020 13:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

А вот пластиковые крышки, ложки и вилки могут оставить для использования, так как аналогичной по цене альтернативы им пока нет.

В проекте постановления МАРТ назвали одноразовую пластиковую посуду, которую могут запретить использовать в объектах общепита с 1 января 2021 года.

Свои предложения можно можно внести по 10 февраля.

Со следующего года Беларусь намерена снижать использование пластика и поэтапно переходить на использование экологичной упаковки.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли предлагает обсудить, какую пластиковую посуду исключить из общепита, а что можно оставить. На правовом...
 
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