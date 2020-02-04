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Жуткое число. Смотрите, как выросла сеть «Табакерок» по всей Беларуси

04.02.2020 13:28 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, расширила свою сеть торговых точек до 2,3 тысячи, узнало издание Office Life. В основном это киоски.

Сеть называется «Табакерка», а основа ассортимента – табачные изделия. За январь в Торговый реестр внесено 111 точек сети. В то же время из нее исключили шесть.

Так или иначе, «Табакерка» значительно обогнала по числу торговых точек государственную сеть компании «Белсоюзпечать» (работает также под брендом «БелДрук»). В реестре есть записи о 1340 точках «союзпечати», но из них только 1103 действуют. В 2019-м из числа работающих киосков вычеркнули 72. Иными словами, «Табакерка» стала больше «Белсоюзпечати» более чем в два раза.

Напомним: по инициативе минских властей киоски стали сносить еще с декабря 2008 года. Чиновники объяснили свое решение тем, что, по их мнению, «киоски портили внешний вид города», а сам способ «архаичной» торговли назвали неуважением и к покупателям, и к продавцам. Но в 2019 году объекты вернулись. Только теперь новые точки приобрели характер монополии: все они принадлежат Алексею Олексину и его компании «Энерго-Оил».

Вопрос: как беларусы обходятся с «Табакерками»? Ответ: с помощью изобразительного искусства!

 
 
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Компания «Энерго-Оил», подконтрольная бизнесмену Алексею Олексину, расширила свою сеть торговых точек до 2,3 тысячи, узнало издание Office Life. В основном это киоски. ...
 
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