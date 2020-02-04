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Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства — Макей

04.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Беларусь продолжит строить отношения с Литвой на принципах добрососедства — Макей

Беларусь намерена продолжить выстраивать отношения с Литвой на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей сегодня по итогам встречи со своим литовским коллегой Линасом Линкявичюсом, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства особое внимание обратил на гуманитарную сферу взаимодействия с Литвой: «Гуманитарную сферу наших отношений всегда отличает интенсивный характер контактов и проектов широкой направленности. Вчера мы с министром иностранных дел Литвы посетили совместное предприятие — Литовский центр культуры, образования и информации, а также литовские детский сад и школу в Рымдюнах, которые успешно справляются с продвижением культуры и бережным сохранением традиций и языка литовского народа в Беларуси».

В Вильнюсе же действует гимназия имени Франциска Скорины с обучением на белорусском языке. «Мы, в свою очередь, признательны литовской стороне за поддержку этого учебного заведения, где сегодня получают образование 230 учеников. Выпускники гимназии часто в дальнейшем становятся студентами вузов нашей страны», — отметил Владимир Макей.

Он также обратил внимание на то, что 6 февраля будет важная для обоих государств дата — 25 лет с момента подписания Договора о добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Литовской Республикой и Договора о белорусско-литовской государственной границе.»Подписанием этих документов была заложена база для развития двусторонних отношений. Сегодня основная наша задача — продолжить следовать принципам добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества на благо обеих стран», — сказал Владимир Макей.

Он перечислил темы, которые обсуждались во время переговоров с литовским коллегой. В их числе — ситуация в регионе, сотрудничество с ЕС, НАТО, вступление Беларуси в ВТО. Владимир Макей поблаго

https://www.belta.by/

 
 
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Беларусь намерена продолжить выстраивать отношения с Литвой на принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества. Об этом заявил журналистам министр...
 
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