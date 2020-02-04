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В Брестской области финансирование сферы образования в 2020 году вырастет на 15%

04.02.2020 13:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Брестской области на развитие системы образования в текущем году планируется направить более Br900 млн. Об этом сегодня сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, начальник главного управления по образованию облисполкома Юрий Просмыцкий.

В Брестской области финансирование сферы образования в 2020 году вырастет на 15%

В сферу образования планируется направить практически треть бюджета региона - более Br900 млн. По сравнению с 2019 годом объем финансирования увеличится на 15%. "Это достаточно серьезный задел, чтобы продолжить работу по модернизации учреждений образования, решать задачи по повышению средней заработной платы работникам", - отметил Юрий Просмыцкий. Он добавил, что для модернизации также будут привлекаться средства республиканского бюджета, Всемирного банка.

В частности, в Брестской области в этом году построят четыре детских дома семейного типа - в Бресте, Пружанах, Ляховичах и Малоритском районе. В деревне Скоки Брестского района завершается реконструкция детского сада. "Серьезное внимание уделим наведению порядка и благоустройству спортивных сооружений, строительству спортзалов в школах. В этом году поставлена амбициозная задача - привести в соответствие с требованиями законодательства оснащение спортивным инвентарем всех учреждений образования", - сказал начальник управления. Значительную часть средств направят на оснащение кабинетов физики, химии, биологии, приобретение компьютеров, мультибордов и другого оборудования.

В Бресте сегодня проходит коллегия главного управления по образованию, на которой обсуждаются итоги 2019 года и задачи на 2020-й. Особое внимание уделено профессиональному образованию. Речь идет о повышении качества подготовки рабочих и специалистов и улучшении материально-технической базы колледжей и лицеев. Так, в прошлом году из областного бюджета учреждениям профобразования было выделено около Br175 тыс. Завершена реконструкция ресурсного центра и столовой Барановичского профессионально-технического колледжа сферы обслуживания, заменены лифты в Пинском аграрном технологическом колледже. Ведутся работы по созданию условий для обучения в новом здании Брестского профессионально-технического колледжа приборостроения.

В коллегии приняли участие помощник Президента - инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, заместитель председателя облисполкома Геннадий Борисюк.

 
Теги: Брест
 
 
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