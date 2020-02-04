ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В «Минсктрансе» распорядились отключить объявления о блокировке компостеров и валидаторов

04.02.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«Минсктранс» планирует «срочно демонтировать» звуковой ролик о блокировке систем оплаты в салонах минских автобусов. Такое распоряжение гендиректора разошлось по соцсетях днем 4 февраля. Как удалось узнать TUT.BY, факсограмма реальная.


Фото: из телеграм-чата «Транспорт Беларуси»

Напомним, на днях в минских автобусах пустили объявления о том, что системы оплаты в автобусах будут блокироваться сразу после начала движения. В «Минсктрансе» пояснили, что так намерены бороться с безбилетниками. Мол, законопослушные пассажиры оплатить проезд успеют — на это будет 15 секунд после закрытия дверей.

Новость породила много шуток и несколько гневных петиций в адрес столичных транспортников.

Сегодня появилась факсограмма, которую рассылают в автобусные парки. «Срочно обеспечьте демонтаж звукового ролика по блокировке систем оплаты в салонах автобусов», — написано в документе.

Информацию о проделанной работе гендиректор предприятия требует предоставить до 17.00 4 февраля.

Пока не удалось уточнить, означает ли это, что транспортники вообще откажутся от своей идеи по блокировке валидаторов и компостеров сразу после отправления автобусов.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такое распоряжение гендиректора разошлось по соцсетях днем 4 февраля. Как удалось узнать TUT.BY, факсограмма реальная.
 
Новости дня
Новости разные
 
От портных до физиков. На кого учились современные белорусские писатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика