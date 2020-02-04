В «Минсктрансе» распорядились отключить объявления о блокировке компостеров и валидаторов

Источник материала: Tut.by

«Минсктранс» планирует «срочно демонтировать» звуковой ролик о блокировке систем оплаты в салонах минских автобусов. Такое распоряжение гендиректора разошлось по соцсетях днем 4 февраля. Как удалось узнать TUT.BY, факсограмма реальная.

Напомним, на днях в минских автобусах пустили объявления о том, что системы оплаты в автобусах будут блокироваться сразу после начала движения. В «Минсктрансе» пояснили, что так намерены бороться с безбилетниками. Мол, законопослушные пассажиры оплатить проезд успеют — на это будет 15 секунд после закрытия дверей.

Новость породила много шуток и несколько гневных петиций в адрес столичных транспортников.

Сегодня появилась факсограмма, которую рассылают в автобусные парки. «Срочно обеспечьте демонтаж звукового ролика по блокировке систем оплаты в салонах автобусов», — написано в документе.

Информацию о проделанной работе гендиректор предприятия требует предоставить до 17.00 4 февраля.

Пока не удалось уточнить, означает ли это, что транспортники вообще откажутся от своей идеи по блокировке валидаторов и компостеров сразу после отправления автобусов.