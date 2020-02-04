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Презентация книги Ивана Антоновича о США состоится 6 февраля

04.02.2020 13:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Презентация книги Ивана Антоновича о США состоится 6 февраля
Фото из открытых источников

6 февраля во время проведения Минской международной книжной выставки-ярмарки состоится презентация книги профессора, заслуженного деятеля науки Беларуси и России, бывшего министра иностранных дел Беларуси Ивана Антоновича «Соединенные Штаты Америки: «очевидная судьба» в неочевидном мире».

Презентация книги Ивана Антоновича о США состоится 6 февраля Крупнейший международный книжный форум пройдет в Минске в феврале

Иван АНТОНОВИЧ рассказал «АиФ», что работа над книгой шла достаточно долго:

- Я отслеживаю эволюцию этой страны с 1969 года, когда впервые там оказался. А писать начал в 2015 году, когда мне удалось собрать огромный массив материалов, которые и легли в основу повествования. Работа над книгой была закончена в 2019 году, а в начале 2020 года она была издана «Вышэйшай школай».

В книге автор рассуждает о том, что «очевидная судьба» - это крест, который взвалили на себя Соединенные Штаты Америки по управлению миром.

- США - великолепная, но сложная страна. Она устремлена в будущее, с другой стороны, несет немало угроз, - отметил Иван Антонович. - США для реализации своей очевидной судьбы руководствовались однополярностью. Но это не сработало. Я придерживаюсь мнения, что в конечном итоге не однополярность, не биполярность, а треугольник великих мировых держав - обладающей самой большой территорией и неисчерпаемым объемом ресурсов России, самого густонаселенного и бурно развивающегося Китая и самых передовых в хайтеке и предпринимательстве Соединенных Штатов Америки - обеспечил бы мировое сотрудничество и равновесие. Но путь к этому согласию очень трудный и долгий.

 
Теги: Минск
 
 
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Фото из открытых источников 6 февраля во время проведения Минской международной книжной выставки-ярмарки состоится...
 
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