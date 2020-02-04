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В Пинске пройдет профсоюзный правовой прием
04.02.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
18 февраля 2020 года с 13:30 до 15:30 в УЗ «Пинская центральная поликлиника» по адресу: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 48, каб. 433 состоится правовой прием граждан по трудовым вопросам.
Прием проведут: Постолюк Сергей Михайлович - главный правовой инспектор труда Брестской областной организации Белорусского профсоюза работников здравоохранения совместно с общественным инспектором труда Пинского городского объединения профсоюзов Ляховец Зинаидой Амвросьевной, представителем Пинской межрайонной прокуратуры.
Предварительная запись по телефону: 31-73-20.
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18 февраля 2020 года с 13:30 до 15:30 в УЗ «Пинская центральная поликлиника» по адресу: г. Пинск, ул. Иркутско-Пинской дивизии, д. 48, каб. 433 состоится правовой прием граждан по...
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