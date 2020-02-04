|
«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание на уровне главы государства. Посещая 4 февраля Добрушскую бумажную фабрику, Александр Лукашенко еще раз напомнил чиновникам, что валюту нужно зарабатывать, а не вывозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент ознакомился с тем, как продвигается строительство производства по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Объект – проблемный.
Строительство началось еще в 2012 году. Завершить планировали в 2015, но сроки срывались несколько раз и до сих пор проект не реализован.
Необходимо еще запустить машинное оборудование, остаются и мелкие строительные работы. На это требуются финансовые вливания – цена вопроса 83 миллиона долларов. Как доложили Александру Лукашенко, половина этих средств будет выплачена австрийской компании, которая займется запуском машин.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Инвестиционный проект до сих пор не был реализован, поскольку китайский генподрядчик неоднократно срывал сроки из-за проблем с финансированием. В итоге объект законсервировали. А в 2019 году Совет министров утвердил схему завершения проекта.
Изучить необходимость оказания государственной поддержки в отношении нескольких проблемных инвестиционных проектов, в том числе завода в Добруше, Александр Лукашенко поручил на соответствующем совещании в декабре 2019 года. Сегодня Президент заявил, что предприятие по выпуску картона начнет работу до конца года. Все работы в основном будут завершены белорусами.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше
Новости Беларуси. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание на уровне главы государства. Посещая 4 февраля Добрушскую бумажную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)