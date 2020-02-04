ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

04.02.2020 13:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание на уровне главы государства. Посещая 4 февраля Добрушскую бумажную фабрику, Александр Лукашенко еще раз напомнил чиновникам, что валюту нужно зарабатывать, а не вывозить, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Президент ознакомился с тем, как продвигается строительство производства по выпуску мелованных и немелованных видов картона. Объект – проблемный.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Строительство началось еще в 2012 году. Завершить планировали в 2015, но сроки срывались несколько раз и до сих пор проект не реализован.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Необходимо еще запустить машинное оборудование, остаются и мелкие строительные работы. На это требуются финансовые вливания – цена вопроса 83 миллиона долларов. Как доложили Александру Лукашенко, половина этих средств будет выплачена австрийской компании, которая займется запуском машин.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Все это мы должны производить у себя, если нам понадобится. Ни в коем случае мы на это валюту тратить не будем. Это тоже импортозамещение. У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят. Хоть и упала цена, но качает труба. Зачем им заниматься мелкотой? Они могут купить любые запчасти: им не жалко валюты. Нам надо валюту зарабатывать, поэтому желательно не вывозить ее, а все это, если понадобится, это уже их задача, они должны заказывать у себя на предприятии. За импортозамещение мы возьмемся серьезно. Это же не дело.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Инвестиционный проект до сих пор не был реализован, поскольку китайский генподрядчик неоднократно срывал сроки из-за проблем с финансированием. В итоге объект законсервировали. А в 2019 году Совет министров утвердил схему завершения проекта.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Изучить необходимость оказания государственной поддержки в отношении нескольких проблемных инвестиционных проектов, в том числе завода в Добруше, Александр Лукашенко поручил на соответствующем совещании в декабре 2019 года. Сегодня Президент заявил, что предприятие по выпуску картона начнет работу до конца года. Все работы в основном будут завершены белорусами.

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

«У нас нет нефти, как в России: море нефти, море газа. Они спят». Александр Лукашенко с рабочей поездкой в Добруше

Люди в материале: Александр Лукашенко
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Вопросу импортозамещения в Беларуси будет уделено пристальное внимание на уровне главы государства. Посещая 4 февраля Добрушскую бумажную...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Минсктранс перевыполнил план по пробиванию дна"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

03.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
04.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика